Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA
Como-Sassuolo 2-0
Genoa-Verona 2-1
Parma-Udinese 0-2
Juventus-Cagliari 2-1
Milan-Lazio 1-0
Lecce-Torino 2-1
Pisa-Inter 0-2
Atalanta-Fiorentina 1-0
Roma-Napoli ore 20.45
Bologna-Cremonese lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Milan 28; Roma, Inter 27; Napoli 25; Bologna, Como 24; Juventus 23; LAzio, Udinese 18; SAssuolo 17; Atalanta 16; Cremonese, Torino 14; Lecce 13; Cagliari Genoa, PArma 11; Pisa 10; Fiorentina, Verona 6
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 14° GIORNATA
Cesena-Modena 1-0
Empoli-Bari 5-0
Pescara-Padova 0-1
Reggiana-Frosinone 0-1
Venezia-Mantova 3-0
Sud Tirol-Avellino 0-1
Catanzaro-Entella 3-2
Palermo-Carrarese 5-0
Juve Stabia-Monza 2-2
Spezia-Sampdoria 1-0
CLASSIFICA Monza 30; Frosinone 28; Modena, Cesena 26; Venezia 25; Palermo 23; Empoli 20; Catanzaro, Avellino 19; Juve Stabia 18; Reggiana, PAdova 17; Carrarese 16; Entella 15; Mantova 14; Bari, Sud Tirol 13; Spezia 11; Sampdoria 10; Pescara 9
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 14° GIORNATA
Club Milano-Cairese 0-1
Gozzano-Valenzana 0-1
Ligorna-Chisola 4-0
Saluzzo-Asti 2-0
Vado-Lavagnese 1-0
Varese-Celle V. 1-1
Derthona-Sanremese 0-2
Imperia-Novaromentino 3-0
Sestri Levante-Biellese 0-0
CLASSIFICA Vado 34; Ligorna 31; Chisola 27; Saluzzo 24; Sestri Levante, Varese 23; Derthona, Biellese 20; Valenzana 19; Imperia 17; Celle V, Lavagnese 16; Gozzano, Asti, Sanremese 15; Club Milano, Cairese 12; NovaRomentino 8