Calcio, risultati e classifica dopo le gare del fine settimana

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA

Como-Sassuolo 2-0

Genoa-Verona 2-1

Parma-Udinese 0-2

Juventus-Cagliari 2-1

Milan-Lazio 1-0

Lecce-Torino 2-1

Pisa-Inter 0-2

Atalanta-Fiorentina 1-0

Roma-Napoli ore 20.45

Bologna-Cremonese lunedì ore 20.45

CLASSIFICA Milan 28; Roma, Inter 27; Napoli 25; Bologna, Como 24; Juventus 23; LAzio, Udinese 18; SAssuolo 17; Atalanta 16; Cremonese, Torino 14;  Lecce 13; Cagliari Genoa, PArma 11; Pisa 10; Fiorentina, Verona 6

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 14° GIORNATA

Cesena-Modena 1-0

Empoli-Bari 5-0

Pescara-Padova 0-1

Reggiana-Frosinone 0-1

Venezia-Mantova 3-0

Sud Tirol-Avellino 0-1

Catanzaro-Entella 3-2

Palermo-Carrarese 5-0

Juve Stabia-Monza 2-2

Spezia-Sampdoria 1-0

CLASSIFICA  Monza 30; Frosinone 28; Modena, Cesena 26; Venezia 25; Palermo 23; Empoli 20; Catanzaro, Avellino 19; Juve Stabia 18; Reggiana, PAdova 17; Carrarese 16; Entella 15; Mantova 14; Bari, Sud Tirol 13; Spezia 11; Sampdoria 10; Pescara 9

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA  14° GIORNATA

Club Milano-Cairese 0-1

Gozzano-Valenzana 0-1

Ligorna-Chisola 4-0

Saluzzo-Asti 2-0

Vado-Lavagnese 1-0

Varese-Celle V. 1-1

Derthona-Sanremese 0-2

Imperia-Novaromentino 3-0

Sestri Levante-Biellese 0-0

CLASSIFICA Vado 34; Ligorna 31; Chisola 27; Saluzzo 24; Sestri Levante, Varese 23; Derthona, Biellese 20; Valenzana 19; Imperia 17; Celle V, Lavagnese 16; Gozzano, Asti, Sanremese 15; Club Milano, Cairese 12; NovaRomentino 8

