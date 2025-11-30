La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia batte la Sampdoria ed è un po’ meno disperato della solita orrenda Sampdoria

Posted on Author Redazione Comment(0)

C’è voluta una delle peggiori squadre del calcio italiano per consentire a un modestissimo Spezia di vincere la prima partita in campionato in casa sotto la guida di Roberto Donadoni. Ci voleva ovviamente la disastrosa Sampdoria per cui sono finiti gli aggettivi per definirla per consentire allo Spezia di rilanciarsi in zona salvezza pur restando sempre in zona retrocessione. Al “Picco” si sono affrontate due squadre serie candidate alla retrocessione in Serie C che hanno messo in evidenza tutta la loro pochezza tecnica che ha costruito questa classifica avvilente per entrambe. Si potrebbe dire che, dopo la gara di questa sera, è lo Spezia a stare un po’ meglio ma la vittoria stessa non risolve alcun problema soprattutto di classifica. Della Samp meglio tacere, nessuna conclusione verso la porta avversaria, il solito gioco stucchevole e sterile che non porta da nessuna parte se non dritti in Serie C. La partita, dopo un primo tempo da zero in pagella per tutti, si è sbloccata nella ripresa su una palla da fermo: calcio d’angolo di Beruatto e stacco vincente di Artistico per il goal che ha deciso il match: insomma, un episodio sporadico in un mare di lacrime. La Samp dopo aver subìto la rete non ha neppure accennato alla reazione e lo Spezia non ha saputo sfruttare un contropiede che qualsiasi altra squadra avrebbe capitalizzato con il raddoppio. Tanto fumo e arrosto bruciato per due compagini che faticheranno l’impossibile per uscire dalla zona retrocessione dove sono meritatamente intrappolate.

SPEZIA-SAMPDORIA 1-0 

MARCATOR: 51′ Artistico.

SPEZIA (4-4-2)

Mascardi; Candela, Wisniewski, Mateju, Beruatto (39′ st Hristov); Kouda (39′ st Comotto), Nagy, Bandinelli (33′ st Vignali), Aurelio; Vlahovic, Artistico (20′ st Verde). A disp. Sarr, Loria, Fellipe Jack, Lapadula, Cistana, Onofri, Candelari, Lorenzelli. All. Donadoni.

SAMPDORIA (3-5-2)

Ghidotti; Venuti, Hadzikadunic, Vulikic (21′ Riccio); Cherubini, Henderson (33′ st Pedrola), Bellemo (9′ st Barak), Benedetti (9′ st Conti), Giordano (33′ st Ioannou); Pafundi, Coda. A disp. Coucke, Ferri, Ricci, Ferrari, Casalino, Narro. All. Foti-Gregucci. All. Foti-Gregucci.

ARBITRO

Chiffi di Padova. Assistenti: Tegoni e Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: De Angeli di Milano. VAR: Giua di Olbia. AVAR: Dionisi dell’Aquila.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, Iscrizioni Nidi, Centri Bambini e Sezioni Primavera Comunali anno scolastico 2021-2022 e “Open Day online” Tutte le informazioni

Posted on Author Redazione

I servizi educativi del Comune della Spezia informano che dal 1 al 31 Marzo 2021 saranno aperte le iscrizioni per Nidi, Centri Bambini e Sezioni Primavera Comunali per l’anno scolastico 2021-2022. Si possono iscrivere tutti i bambini residenti nel Comune della Spezia nati dal 1 Gennaio 2019 e nascituri entro il 31 Maggio 2021. Le […]
Sport

Coronavirus, il presidente del Letimbro in una lettera: “Oggi deve venire con forza fuori il senso di comunità e dobbiamo cominciare a immaginare il futuro che ci aspetta”

Posted on Author Redazione

“Siamo un grande paese che ha affrontato momenti drammatici, riusciremo a superare anche questo” “L’Italia chiude, si abbassano le saracinesche, tutto diventa ovattato e silenzioso ma questa non è una guerra, come qualcuno dice in giro, per fortuna. Non ancora almeno. In guerra, e parlo a nome di chi l’ha vissuta, si partiva e purtroppo […]
Cronaca La Spezia e provincia

La Spezia, ancora un suicidio tra le forze dell’ordine. Il sindacato denuncia: “Disagio alimentato dal drammatico momento sociale che stiamo vivendo”

Posted on Author Redazione

Ancora un suicidio tra il personale delle forze dell’ordine. E’accaduto a La Spezia. A comunicarlo è il sindacato di polizia attraverso le parole del segretario nazionale: “Oltre al collega che se ne è andato il primo pensiero è andato alla sua famiglia e lo abbiamo espresso attraverso il Questore Lilia Fredella, invitata dal Siap ad […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *