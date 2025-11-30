Cairo Montenotte Cultura e Spettacoli

Art’è Natale a Cairo”: le palline 2025 firmate da Silvia Ugolini

Posted on

L’edizione 2025 dell’iniziativa Art’è Natale a Cairo”, avviata nel 2012 dal personale e dagli Amministratori del Comune, prosegue con una nuova produzione.

Le palline vengono realizzate in ceramica a cura della ceramista Ilaria Povigna e riproducono fedelmente l’opera ideata dall’Artista Silvia Ugolini intitolata Vigilia silenziosa” che firma di suo pugno ogni singolo manufatto rigorosamente numerato.

Silvia Ugolini cittadina del mondo, cairese per scelta. Imprenditrice, mamma, figlia, moglie che cerca di barcamenarsi su tutti i fronti. Eterna sognatrice, per Silvia, dipingere non è un semplice hobby, ma un rifugio essenziale e una forma di dialogo interiore. Usa i pennelli non per illustrare ma per dare emozioni; davanti alla tela, la disciplina lascia spazio alle sensazioni, creando opere che riflettono un’intensa ricerca di armonia e bellezza.

Così è stato anche per l’opera riprodotta sulle palline: «Cos’è che può far tornare bambini e travolgerti nellincantesimo del Natale? Una boule de neige – spiega l’artista -. Immagina il cuore di Cairo avvolto in un’atmosfera magica e quasi surreale: al centro di tutto, il campanile sotto la soffice neve immacolata e la luce soffusa. Il cielo non è il grigio inverno, ma un profondo blu notte, illuminato da una miriade di minuscole stelle. E poi c’è la neve: non solo ricopre il tetto e gli sporti, ma turbina nell’aria in una danza incessante, evocando l’effetto “scuotimento” tipico della boule de neige. Ogni fiocco è un piccolo punto di luce, un dettaglio che rende l’aria densa di aspettativa e gioia infantile. È un invito nostalgico a riscoprire la meraviglia delle feste, a ricordare la calma e la promessa di felicità che le luci della notte portano con sé».

Silvia Ugolini ha catturato la severa eleganza della struttura religiosa, il campanile della Chiesa di San Lorenzo, ma l’ha immersa in un contesto di pura fantasia festiva. La torre, con i suoi mattoni e la sua storia secolare, è il solido ancoraggio di questa scena eterea. Le guglie e gli archi della cella campanaria sono delineate con cura, ma ogni linea sembra vibrare nel paesaggio innevato. È una visione di Cairo Montenotte in cui il tempo sembra essersi fermato, non per il freddo, ma per la magia.

Come gli anni scorsi, scopo dell’iniziativa, oltre alla promozione dell’artista è quello di raccogliere fondi da destinare a sostegno di attività sociali. Per il 2025 il ricavato sarà devoluto all’Associazione “DiversamenteVb”, da anni impegnata nella realizzazione di attività ed eventi rivolte a persone con diverse abilità.

Le palline sono acquistabili presso la Segreteria del Sindaco nel Palazzo Comunale, la Biblioteca civica “F.C. Rossi” di Palazzo Scarampi e presso Il Melograno” di Via dei Portici, darà possibile trovarle anche nel corso dei numerosi eventi natalizi proposti nel Comune di Cairo Montenotte.

