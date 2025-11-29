Savona, ha un malore mentre scarica furgone: 56enne perde la vita

Tragedia questa mattina a Savona dove un operaio di 56 anni è morto per strada mentre stava scaricando un furgone. Sul posto sono stati immediati i soccorsi che non hanno potuto fare niente per l’uomo. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
Articoli correlati
"Alla ricerca delle parole perdute" sul tema delle vaccinazioni a Savona
Savona. “Alla ricerca delle parole perdute” è il titolo scelto per l’edizione 2016 dell’attesissimo Convegno organizzato dal Dipartimento di Prevenzione di ASL 2 Savonese sull’importante e attuale tema delle vaccinazioni. A Savona, il 5 novembre, presso il Centro Igea di Via Ratti e ad Albenga, il 12 novembre, presso l’ Auditorium San Carlo, i partecipanti […]
Genova, tentano di rubare 1000 euro di merce all’Ikea: arrestati
Gli agenti delle volanti ieri mattina, lunedì 18 marzo, hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 43, entrambi pregiudicati, per il reato di furto aggravato in concorso tra loro. Per lo stesso reato sono state denunciate anche due donne del posto, di 42 e 35 anni, che avrebbero […]
Ritorna questa sera 104 Lab, largo alle giovani promesse della canzone
Dopo la forzata interruzione dovuta alla situazione sanitaria, riparte questa sera sulle frequenze di Radio 104 Savona Sound, 104 Lab, il laboratorio musicale dove nascono gli artisti di domani presentato da Katia Orengo e Matteo Toscano con la collaborazione di Marco Caudullo e Massimo Rocca. Per ottemperare alle norme sanitarie in vigore, la trasmissione verrà […]