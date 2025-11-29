Pallanuoto, Pro Recco super: arriva la 10° vittoria consecutive

Decima vittoria consecutiva in campionato per la Pro Recco che espugna il campo dell’Ortigia per 11-23.

Capolista senza Nicosia, Di Fulvio, Cannella e Cassia, ma subito aggressiva con un 3-7 di primo parziale.

Distanza che l’Ortigia prova a ricucire nel secondo tempo, con Negri che para il rigore di Carnesecchi per il possibile meno due (7-10) e i biancocelesti piazzano il break (0-6) tra la fine del secondo quarto e la prima metà del terzo andando sul 7-16 e, di fatto, chiudendo la pratica siciliana con più di un tempo da giocare.

Triplette di Condemi e Irving, migliori marcatori del match che ha visto andare a segno tutti i giocatori di movimento ad eccezione di Scarmi e Mladossich. Mercoledì la Pro Recco è attesa dalla trasferta di Champions League in casa dello Jadran Herceg Novi (ore 18:30).

CC ORTIGIA 1928-PRO RECCO WATERPOLO 11-23

CC ORTIGIA 1928: D. Ruggiero, G. Rossi, F. Trimarchi 1, B. Baksa 1, S. Di Luciano 2, R. Torrisi 1, E. Tringali Capuano 1, A. Carnesecchi 1, R. Radic, S. Rossi, F. Scordo 1, L. Giribaldi 3, J. Valenza, G. Marangolo. All. Piccardo

PRO RECCO WATERPOLO: L. Perrone, A. Mladossich, A. Granados Ortega 2, A. Patchaliev 2, A. Fondelli 2, L. Durik 1, N. Presciutti 2, L. Pavillard 2, M. Iocchi Gratta 2, R. Buric 2, F. Condemi 3, M. Irving 3, T. Negri, S. Scarmi, L. Demarchi 2. All. Sukno

Arbitri: Ricciotti e Roberti Vittory

Parziali: 3-7, 4-5, 2-7, 2-4 .

Usciti per limiti di falli Mladossich (P) nel secondo tempo Marangolo (O) nel terzo tempo G.Rossi (O) Irving (P) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: C.C. Ortigia 1928 6/14 + 2 rigori e Pro Recco Waterpolo 5/12 + un rigore.

Espulso per proteste dalla panchina S.Rossi (O) nel primo tempo. Baksa (O) fallisce un rigore nel primo tempo. Negri (P) para un rigore a Carnesecchi nel secondo tempo. Perrone (P) subentra a Negri nel quarto tempo.

Informazioni sull'autore del post