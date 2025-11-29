Loano, 23enne investito da auto: grave al Santa Corona

Un ragazzo di 23 anni è stato investito da un’automobile nella tarda serata di ieri per cause da accertare. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi medici.Il giovane è stati trasportato in gravi condizioni al Santa Corona di Pietra Ligure.
Articoli correlati
Rapallo, a fuoco tetto di un’abitazione: una bambina intossicata al Gaslini
Intervento dei vigili del fuoco per un tetto di un’abitazione andato a fuoco la scorsa notte per cause da accertare. Inagibile la casa.Il bilancio è di tre persone intossicate di cui una bambina di 8 anni trasportata in codice giallo al Gaslini. Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria. Informazioni sull'autore del post Redazione See […]
Ceriale, vincita al Lotto da 55 mila euro
Per effetto di un terno giocato sui numeri 1-12-21 della ruota di Genova. Finisce a Ceriale la più alta vincita conseguita al Lotto nell’ultimo concorso, pari a 55 mila euro – come riporta l’agenzia Agimeg – per effetto di un terno giocato sui numeri 1-12-21 della ruota di Genova. Secondo posto per i 25 mila euro […]
Masone, scivola in un burrone: intervento dei vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco a MAsone per salvare un uomo scivolato in un burrone durante una passeggiata nel bosco. Sono ancora in via di ricostruzione le cause e la dinamica della caduta. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts