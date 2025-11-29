Cronaca Genova

Genova, occupano abusivamente un alloggio e si allacciano alla rete elettrica: denunciati

Posted on Author Redazione Comment(0)

Avevano occupato abusivamente due appartamenti, allacciandosi alla rete elettrica.  Cinque soggetti di diverse età sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Genova Sampierdarena: si tratta di 4 cittadini extracomunitari dell’età compresa tra 20 e 19 anni, e di un 50enne italiano, ritenuti responsabili di occupazione abusiva di immobili, furto aggravato di energia elettrica, ricettazione, soggiorno illegale e coltivazione di sostanza stupefacente.

I militari infatti nel corso di un controllo svolto in una palazzina della Valpolcevera, hanno accertato che i quattro giovani, tre dei quali irregolari sul territorio nazionale, avevano occupato arbitrariamente e senza alcun titolo due appartamenti, allacciandosi abusivamente alla rete elettrica. Il contatore infatti non registrava alcun consumo, ma la corrente elettrica continuava ad essere erogata mediante un collegamento diretto alla rete di distribuzione.

Durante le attività di controllo, i quattro giovani sono stati trovati in possesso di un tablet ed uno smartphone, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza: per questo è scattata la denuncia per ricettazione.

Infine, uno di loro è stato anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un utensile con una grossa lama, nascosta nella tasca del giubbotto indossato.

In casa anche droga e soldi

L’uomo di 50 anni è stato denunciato per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti: in casa infatti sono state trovate due piante di canapa e circa 80 grammi di marijuana già “pronta all’uso”. Inoltre, in un barattolo di vetro, sono stati rinvenuti 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Le piante, di cui una di quasi un metro e mezzo di altezza, erano state coltivate nel giardino dell’abitazione dell’uo

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Toirano

Toirano, climber scivola e precipita da un’altezza di 5 metri: in codice rosso al santa Corona

Posted on Author Redazione

Uno scalatore è precipitato nel pomeriggio di oggi nella zona della Falesia degli artisti a Toirano compiendo un volo di 5-6 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, il soccorso alpino, i vigili del fuoco. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure dall’elicottero. Informazioni sull'autore del post […]
Cronaca Genova

Genova, fuga di gas a San Quirico per un buco nella condotta del gas: intervento dei vigili del fuoco

Posted on Author Redazione

Fuga di gas nel quartiere di San Quirico a Genova dove una condotta è stata bucata durante alcuni scavi. Chiusa al traffico la strada interessata dai lavori di ripristino e sfollati per sicurezza un bar, l’ufficio postale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori Ireti.         Informazioni sull'autore […]
Alassio Cronaca

Alassio, domato l’incendio in frazione “Colombera”

Posted on Author Redazione

Operazioni di spegnimento difficili a causa del forte vento Alassio. Dopo un pomeriggio di lavoro, è stato domato l’incendio divampato questo pomeriggio in località “Colombera”. Il forte vento, l’aridità del terreno e la zona impervia hanno reso le operazioni di spegnimento del roso molto complesse. Ancora ignote le cause del rogo. Informazioni sull'autore del post Redazione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *