Genova, è morto Stefano Kovac presidente di ARCI Liguria e ARCI Genova

Cordoglio a Genova e in Liguria per la morte di Stefano Kovac presidente Arci Liguria e di Arci Genova.Fu fondatore del Genoa Social Forum e attivista per la pace e per la solidarietà verso gli immigrati.
“La scomparsa di Stefano Kovac mi addolora profondamente – cosi in una nota la sindaca Silvia Salis -, è una perdita che mi lascia sgomenta. Se ne va una persona che ha rappresentato, per Genova e per tutta la Liguria, un punto di riferimento umano e civile, un presidio costante di attenzione verso gli ultimi, verso chi non ha voce, verso chi è più fragile.

