Calcio, il Genoa festeggia la prima (fatcosissima) vittoria in casa contro il Verona

Il Genoa dopo 8 mesi trova la prima vittoria interna della stagione sotto la guida di Daniele De Rossi ribaltando il Verona che si era portato in vantaggio nel primo tempo. Veneti verso la retrocessione in B anche se non hanno demeritato fal punto di vista del gioco ma sono apparsi troppo deboli e fragili. Con De Rossi in panchina il Genoa ha ottenuto 2 pareggi e una vittoria che hanno provvisoriamente condotto i rossoblu fuori dalla zona retrocessione. La partita ha riservato tantissime emozioni e un primo tempo di sofferenza e mancanza assoluta di gioco con gli Scaligeri che sono passati al 21′ con Belghali. Il Genoa perde il bandolo della matassa per gran parte della prima frazione di gioco ma con una fiammata a fine primo tempo trova il pareggio con Colombo servito da Vitinha. Nella ripresa i rossoblu velocizzano il gioco e si impongono su un avversario tecnicamente povero. All’8′ Vitinha segnerebbe il vantaggio ma lo fa in fuorigioco e l’arbitro giustamente annulla, al 12′ Thorsby colpisce i palo con un colpo di tesa e pochi minuti dopo sempre di testa realizza la rete del vantaggio. Nel finale la reazione del Verona si concretizza con le parate di Leali su Giovane e Orban che salva la porta e la vittoria.

Genoa-Verona 2-1

Reti: 20′ Belghali (V); 40′ Colombo (G); Thorsby (G)

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson (85′ Sabelli), Frendrup, Malinovskyi (85′ Carboni), Thorsby, Martin; Colombo (67′ Ekuban), Vitinha (72′ Masini). All. De Rossi

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali (81′ Oyegoke), Niasse (81′ Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (66′ Sarr), Bradaric (30′ Frese); Giovane, Mosquera (66′ Orban). All. Zanetti

Arbitro Fabbri, assistenti Lo Cicero e Politi, quarto ufficiale Bonacina. Var Mazzoleni, avar Maggioni. Spettatori 29916, di cui 28101 abbonati e 1815 paganti. Ammoniti: Thorsby, Mosquera, Nunez, Gagliardini, De Rossi (in panchina)

Informazioni sull'autore del post