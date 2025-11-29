Calcio, all’Entella non bastano 2 vantaggi: il Catanzaro la ribalta e vince 3-2

Niente da fare per l’Entella che continua nel suo calvario esterno. Al “Ceravolo” i due vantaggi esterni sono stati rimontato e ribaltati dal Catanzaro la cui reazione è stata da grande squadre. A passare in vantaggio per primi sono i liguri al 14′ con Franzoni che realizza un calcio di rigore assegnato per fallo di Brighenti su Russo. Il Catanzaro dopo una fase di smarrimento coglie il pareggio al 28′ con Cassandro, di testa. Il buon primo tempo della squadra biancoceleste si concretizza con il nuovo vantaggio firmato al 28′ da Bariti. Nel finale di tempo l’ntervento di Benali su Favasuli vale il calcio di rigore che Pontisso realizza per il 2-2 con cui si chiude un pirotecnico primo tempo. Nella ripresa la pressione calabrese trova sbocco al 58′ con il solito Iemmello che di testa batte il portiere chiavarese per il vantaggio giallorosso. L’Entella, sfiduciata, fatica a rialzarsi e il Catanzaro gestisce con ordine il risultato portando a casa una vittoria importante per la classifica.

