Genova, ragazzo aggredito a colpi di bottiglie e con una coltellata

Accoltellamento nel quartiere genovese di Sestri Ponente dove un ragazzo italiano di 18 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da coltellate durante un’aggressione. Il giovane stava scappando da tre persone che lo hanno raggiunto in un portone e colpito con bottiglie di vetro e un coltello. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in ospedale con i Carabinieri che hanno avviato le indagini.
Articoli correlati
Savona, fiamme nel retro di un negozio: intervento dei vigili del fuoco
Intervento dei vigili del fuoco a Savona per un incendio scaturito nel retro di un negozio. Le fiamme, divampate per cause da accertare hanno interessato il deposito di legna e il retro della bottega. Le fiamme sono state spente senza particolari problemi. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Dall'Enpa: "Chi è in possesso di tartarughe d'acqua americane, le denunci"
Savona. Annuncio della Protezione Animali savonese: “ne abbiamo già parlato ad aprile ma è bene ricordarlo: c’è tempo fino al 13 agosto per denunciare il possesso di tartarughe d’acqua (palustri americane) del genere Trachemys, per effetto del decreto legislativo n° 230 del 15 dicembre 2017, entrato in vigore il 14 febbraio di quest’anno, che ne […]
Cinque arresti in Liguria da parte della Polfer nel weekend pasquale
In concomitanza al maggior afflusso di viaggiatori che, come ogni anno, si verifica nel periodo delle festività pasquali, la Polizia ferroviaria ha incrementato le misure di vigilanza sia a bordo treno che nelle stazioni. Con l’obbiettivo di garantire la sicurezza di chi ha scelto il mezzo ferroviario per spostarsi, la Polfer ligure, nel weekend lungo […]