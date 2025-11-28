Genova, ragazzo aggredito a colpi di bottiglie e con una coltellata

Accoltellamento nel quartiere genovese di Sestri Ponente dove un ragazzo italiano di 18 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da coltellate durante un’aggressione. Il giovane stava scappando da tre persone che lo hanno raggiunto in un portone e colpito con bottiglie di vetro e un coltello. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in ospedale con i Carabinieri che hanno avviato le indagini.

