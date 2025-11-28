Genova, mezzo da lavoro resta in bilico a bordo strada: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Fabbriche sulle alture di Genova dove una piattaforma aerea, la macchina progettata per sollevare persone e attrezzature in quota, si è ribaltata durante lo scarico rimanendo in bilico sul ponte. Salvo l’operaio, sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo.
Articoli correlati
Piaggio, venerdì il vertice tra Rsu, sindavati e Ministero dello Sviluppo Economico
Villanova d’Albenga. Incontro tra Rsu, organizzazioni sindacali e Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza della Piaggio Aerospace: il faccia a faccia si terrà venerdì alle 11. Le premesse non sono delle migliori dopo la presa di posizione dei sindacati contro il piano industriale presentato dall’azienda poco prima di Natale. Questo piano non è condiviso e […]
Sanremo, deve scontare un anno e mezzo di pena: fermato al pronto soccorso dell’ospedale Borea
Un uomo di 53 anni, di Bordighera su cui pendeva una condanna di un anno e sei mesi di reclusione per un cumulo di pene, è stato arrestato all’ospedale Borea dove si era recato per alcuni controlli. L’uomo, irreperibile da tempo, è stato rintracciato dagli agenti al pronto soccorso dell’ospedale sanremese. Informazioni sull'autore del post […]
In gita sulle Alpi hanno un incidente d’auto: morto bambino di 11 anni della provincia di Savona
Un bambino di 11 anni residente in provincia di Savona è morto in seguito ad un incidente automobilistico che si è verificato sabato in Trentino dove si era recato con la famiglia per qualche giorno di vacanza. Il frontale è avvenuto nella zona di Moena, il bilancio dello schianto ha visto coinvolti anche madre e […]