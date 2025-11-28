Genova, compie atti osceni davanti ad una ragazza in pieno centro: arrestato

Una donna è stata avvicinata in Piazza Dante da un cittadino straniero che si è denudato davanti a lei. La giovane chiedendo aiuto ha attirato l’attenzione del portiere di uno stabile che ha inseguito l’aggressore che è fuggito. La ragazza ha dato l’allarme alle forze dell’ordine che ha individuato il responsabile: lo hanno trovato in evidente stato di alterazione e in preda a un comportamento delirante. L’uomo, un 42enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravati e molestie sessuali e arrestato. È ora a disposizione della Procura di Genova.
Articoli correlati
Alassio, approvato il progetto di messa in sicurezza definitiva di Passeggiata Cadorna
I lavori riguardano la costruzione di un pennello a protezione dell’arenile nel tratto a levante del litorale in prossimità di Capo Santa Croce Questa settimana la Giunta Comunale di Alassio ha approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato “Opere di messa in sicurezza definitiva di Passeggiata Cadorna mediante creazione di pennello ostruzionistico e nuovo arenile […]
Rete fermiamo il carbone: "A Vado Ligure rifioriscono i licheni"
Vado Ligure. A tre anni dal sequestro dei gruppi a carbone della centrale Tirreno Power di Quiliano-Vado e dalla conseguente chiusura dell’attività di produzione energetica a carbone del sito, Rete savonese fermiamo il carbone in una sua nota sottolinea alcuni miglioramenti sul piano ambientale: “Segnaliamo che da diversi sopralluoghi effettuati (pur senza pretese di valutazioni […]
Patteggiamento Toti, AVS: “Modello Genova distrutto da tutta questa vicenda”
“Toti non aveva proclamato di voler fare del suo processo un’occasione per sostenere la sua innocenza e la legittimità della sua richiesta di finanziamenti a imprenditori privati? Un’occasione per denunciare che la magistratura nel suo caso ha voluto condizionare la politica? Invece tutto viene messo a tacere. Di sostanza una ammissione di colpevolezza che segue […]