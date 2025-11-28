Cronaca Genova

Genova, compie atti osceni davanti ad una ragazza in pieno centro: arrestato

Una donna è stata avvicinata in Piazza Dante da un cittadino straniero che si è denudato davanti a lei. La giovane chiedendo aiuto ha attirato l’attenzione del portiere di uno stabile che ha inseguito l’aggressore che è fuggito. La ragazza ha dato l’allarme alle forze dell’ordine che ha  individuato il responsabile: lo hanno trovato in evidente stato di alterazione e in preda a un comportamento delirante. L’uomo, un 42enne già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico aggravati e molestie sessuali e arrestato. È ora a disposizione della Procura di Genova.

