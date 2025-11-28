Attualità Economia In Primo Piano

Black Friday: origine e storia del “Venerdì Nero”

Posted on

Black Friday  è il nome informale usato negli Stati Uniti d’America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre.

Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è tradizionalmente considerato negli USA l’inizio della stagione delle compere natalizie e dei relativi saldi, anche se il termine “Black Friday” non è stato ampiamente usato fino ai decenni più recenti.

Merita ricordare che il giorno successivo al Ringraziamento è dedicato ai Nativi d’America, e che in loro onore è stato proclamato festività civile per gli Stati Uniti.

Le grandi catene commerciali sono solite offrire in questa occasione eccezionali promozioni, al fine di incrementare le proprie vendite; per questo motivo molte persone che desiderano approfittare del Black Friday per fare acquisti presso un negozio fisico, sono disposte a trascorrere la notte precedente accampate fuori dal negozio, in attesa dell’apertura mattutina, al fine di non trovare esaurita l’offerta del prodotto desiderato.

