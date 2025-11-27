Stella, addio a Elisabetta Favetta: fondatrice dell’Associazione Pertini: aveva 74 anni

E’ morta Elisabetta Favetta, presidente dell’Associazione Pertini. Aveva 74 anni.

La presidente per anni ha dato anima e cuore all’associazione e alla Casa Museo non tirandosi mai indietro per la comunità, per i più giovani, per far conoscere a loro la storia di un uomo che ha dato tanto all’Italia.

Dalla fiaccolata e “Un fiore per Sandro” passando per le borse di studio. Una vita per ricordare e tenere alta la memoria su Sandro Pertini. E’ stata esempio di dedizione civica e di impegno costante nel tramandare i valori di democrazia e libertà che Pertini ha incarnato. Il suo lavoro instancabile per onorare la memoria del Presidente e per promuovere la cultura e la storia locale lascia un vuoto incolmabile.

Fondò l’associazione Sandro Pertini 35 anni fa insieme ad alcuni amici e al cognato di Sandro Pertini, l’Ing. Umberto Voltolina, con cui ha sempre mantenuto una affettuosa amicizia e collaborazione. Il suo percorso la vide giovanissima come iscritta al Partito Socialista, e fu in quegli anni che conobbe personalmente Sandro come lei era abituata a nominarlo,

Il funerale verrà celebrato sabato 29 novembre alle 9. 00 nella chiesa N.S. della Concordia di Albissola.

