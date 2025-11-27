Morte sul lavoro a Cairo, CGIL: “Non si sta facendo abbastanza per evitare le morti sul lavoro”

“La Cgil si stringe attorno ai familiari del lavoratore deceduto oggi in Val Bormida e su cui lancia allarmi da tempo. Un artigiano di 39 anni ha perso la vita mentre stava lavorando. È l’ottavo omicidio sul lavoro dall’inizio del 2025 nella nostra provincia. Otto. Una cifra che da sola racconta una strage che non accenna a fermarsi. La verità è semplice e drammatica: non si sta facendo abbastanza. Serve molto di più, subito”, affermano dalla CGIL.

“Più ispettori e più controlli sulla prevenzione – prosegue la Cgil – Più risorse per la formazione e la sicurezza. Una legge sugli appalti e subappalti che renda davvero responsabili le imprese affidatarie, senza scaricare rischi e obblighi sugli ultimi anelli della catena. Basta slogan, basta lacrime di circostanza, basta indignazione temporanea. Servono investimenti veri e immediati per fermare questa strage quotidiana. La sicurezza sul lavoro non è un costo: è un diritto. E lo Stato ha il dovere di garantirlo”, concludono dalla CGIL.

Informazioni sull'autore del post