Genova, nel quartiere di Sestri Ponente apre la nuova Casa di Comunità

Nel quartiere genovese di Sestri Ponente in via Soliman 7 apre la nuova Casa di Comunità, punto di riferimento della sanità territoriale per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità
Ecco i servizi al suo interno: Medico di medicina generale con accesso diretto senza prenotazione, Ambulatorio infermieristico. Centro prelievi in prenotazione, in accesso diretto per categorie protette e a domicilio, Cup e anagrafe sanitaria. Pua punto unico di accesso sportello informativo per l’accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari, Specialistica ambulatoriale visite ed esami su prenotazione. Consegna referti, Medicina dello sport, Attività dell’infermiere di comunità, Screening tumore colon retto, Inclusione e riabilitazione sociale, Punto facile Asl3