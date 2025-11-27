Attualità Genova

Genova, nel quartiere di Sestri Ponente apre la nuova Casa di Comunità

Posted on Author Redazione Comment(0)
Nel quartiere genovese di Sestri Ponente in via Soliman 7 apre la nuova Casa di Comunità, punto di riferimento della sanità territoriale per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di prossimità
Ecco i servizi al suo interno: Medico di medicina generale con accesso diretto senza prenotazione, Ambulatorio infermieristico. Centro prelievi in prenotazione, in accesso diretto per categorie protette e a domicilio, Cup e anagrafe sanitaria. Pua punto unico di accesso sportello informativo per l’accesso dei cittadini ai servizi socio-sanitari, Specialistica ambulatoriale visite ed esami su prenotazione. Consegna referti, Medicina dello sport, Attività dell’infermiere di comunità,  Screening tumore colon retto, Inclusione e riabilitazione sociale, Punto facile Asl3

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano Varazze

Crescono le presenze al parco del Beigua UNESCO Geopark

Posted on Author Redazione

Varazze. L’analisi dei dati raccolti dagli eco-contatori, che registrano i passaggi in quattro dei sentieri più frequentati, mostrano una crescita significativa del numero di turisti che scelgono il nostro comprensorio per immergersi nella natura. Sarà l’effetto UNESCO, l’inserimento del Geoparco del Beigua nella prestigiosa lista degli UNESCO Global Geoparks che ha dato una maggior visibilità […]
Attualità Regione

Rossetti: “Cosa sta facendo la Giunta Toti per diminuire l’utilizzo della plastica?”

Posted on Author Redazione

Sergio Rossetti, consigliere regionale, riguardo la diminuzione della plastica: “Cosa sta facendo concretamente la Giunta Toti per diminuire l’utilizzo della plastica in Liguria? L’Europa ha fissato delle scadenze ben precise e visto che questa è la settimana “Plastic free” il tema è più stringente che mai: quante risorse intende stanziare, al di là dei soliti […]
Attualità Economia Vado Ligure

Tirreno Power. Uscita dal carbone: a Roma si ridiscute l'Aia

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. Ulteriore procedura, forse quella definitiva, per l’uscita dal carbone della centrale termoelettrica Tirreno Power, già annunciata dal gruppo, durante la primavera dello scorso anno. Al ministero dell’Ambiente si riunisce infatti il gruppo degli istruttori. Un consesso di tipo tecnico cui parteciperanno Comuni, Regione, Provincia, governo e azienda. Sarà fatto il punto sull’Aia, l’autorizzazione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *