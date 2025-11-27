Attualità Genova

Genova, lavori alla rete idrica: rubinetti a secco dalle 7 alle 16 di oggi

Ireti ha comunicato che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, dalle ore 7 alle ore 16 è sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:

• Corso Europa dal cv. 1119 al 1773 solo civici lato mare. • Via Donato Somma dal cv. 8 al 90.  • Via Guglielmo Oberdan dal cv. 44 al 76 • Salita Domenico Morelli  • Piazza Duca degli Abruzzi  • Viale Colle degli Ulivi  • Via Molinetti di Nervi  • Via Superiore Torrente Nervi • Via Inferiore Torrente Nervi • Via Superiore Costigliolo • Via Del Commercio  • Via Della Fassa  • Via Superiore Lucchi  • Via Superiore Ravina  • Via Inferiore Ravina  • Via Fravega  • Via Buriano • Via Dei Floricoltori  • Via Erze  • Salita Noffi  • Via Sant’Ilario dal cv. 1 al 54  • Via Giulio Pasqua  • Via Canascra • Via Sant’Elmo  •

Inoltre, si potranno verificare fenomeni di abbassamenti di pressione nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori. In tutte le zone sopra elencate e nei Comuni di Recco, Camogli e Avegno, alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.

