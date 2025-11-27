Cairo Montenotte Cronaca In Primo Piano

Cairo Montenotte, operaio precipita dal tetto di un edificio e perde la vita

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un operaio di 39 anni ha perso la vita a Rocchetta di Cairo  dopo essere caduta dal tetto di un edificio mentre stava svolgendo un lavoro. Cause e dinamiche della tragedia sono in corso di ricostruzione. Sul posto i soccorsi medici e i carabinieri per i rilievi del caso. Presente anche l’elicottero Drago ma l’uomo è deceduto a causa dei traumi.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, auto a fuoco a Crevari: si sospetta pista dolosa

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco per un’auto andata a fuoco nel quartiere genovese di Crevari. Il rogo è stato domato con qualche difficoltà ,in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto. Non si esclude la pista dolosa.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Calice Cronaca

Calice, scooter in una scarpata: si cerca di risalire al proprietario

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco nella serata odierna in località Eze nel comune di Calice Ligure. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale dei vigili del fuoco da parte un passante, i pompieri sono intervenuti per recuperare uno scooter avvistato in fondo a una scarpata. il mezzo è stato recuperato ma del proprietario nessuna traccia. Attraverso […]
Cronaca Genova

Genova, 84enne cade da un’altezza di 3 metri a causa del cedimento di una grata

Posted on Author Redazione

È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova l’uomo di 84 anni, caduto da un altezza di circa tre metri a causa del cedimento di una grata nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo, presenti anche i […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *