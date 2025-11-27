Cairo Montenotte, operaio precipita dal tetto di un edificio e perde la vita

Un operaio di 39 anni ha perso la vita a Rocchetta di Cairo dopo essere caduta dal tetto di un edificio mentre stava svolgendo un lavoro. Cause e dinamiche della tragedia sono in corso di ricostruzione. Sul posto i soccorsi medici e i carabinieri per i rilievi del caso. Presente anche l’elicottero Drago ma l’uomo è deceduto a causa dei traumi.
Genova, auto a fuoco a Crevari: si sospetta pista dolosa
Intervento dei vigili del fuoco per un'auto andata a fuoco nel quartiere genovese di Crevari. Il rogo è stato domato con qualche difficoltà ,in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto. Non si esclude la pista dolosa.
Calice, scooter in una scarpata: si cerca di risalire al proprietario
Intervento dei vigili del fuoco nella serata odierna in località Eze nel comune di Calice Ligure. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale dei vigili del fuoco da parte un passante, i pompieri sono intervenuti per recuperare uno scooter avvistato in fondo a una scarpata. il mezzo è stato recuperato ma del proprietario nessuna traccia. Attraverso […]
Genova, 84enne cade da un’altezza di 3 metri a causa del cedimento di una grata
È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Genova l’uomo di 84 anni, caduto da un altezza di circa tre metri a causa del cedimento di una grata nel quartiere genovese di Sestri Ponente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e i vigili del fuoco che hanno recuperato l’uomo, presenti anche i […]