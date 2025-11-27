Cairo Montenotte, operaio precipita dal tetto di un edificio e perde la vita

Un operaio di 39 anni ha perso la vita a Rocchetta di Cairo dopo essere caduta dal tetto di un edificio mentre stava svolgendo un lavoro. Cause e dinamiche della tragedia sono in corso di ricostruzione. Sul posto i soccorsi medici e i carabinieri per i rilievi del caso. Presente anche l’elicottero Drago ma l’uomo è deceduto a causa dei traumi.

