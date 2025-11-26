Villanova d’Albenga, il presidente della Regione Marco Bucci incontra i sindaci del territorio: “Forte volontà di lavorare insieme”

“Oggi a Villanova d’Albenga ho incontrato i sindaci del ponente savonese per un confronto diretto e molto costruttivo sulle esigenze del territorio. Idee chiare, concrete e una forte volontà di lavorare insieme”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Sul fronte sanitario confermiamo il PPI h24 ad Albenga e continueremo a rafforzare i servizi dell’ospedale Santa Corona. Abbiamo anche parlato della nuova riforma, con la volontà di introdurre un emendamento che darà più voce ai sindaci nelle scelte sulla sanità, con un loro rappresentante nel board strategico regionale: un passo avanti per decisioni sempre più vicine ai bisogni dei cittadini.
Abbiamo parlato inoltre di acqua, cura dei rivi, sviluppo dell’outdoor e del raddoppio ferroviario Finale–Andora, un’opera attesa da anni che porterà benefici reali al territorio. Un incontro fondamentale per costruire insieme il futuro della Liguria”. Ha concluso il presidente Bucci.