Imperia e provincia Politica

Trasporti, assessore Scajola al simposio di cooperazione Italia-Francia: “A dicembre ulteriore potenziamento con treni di ultima generazione nell’imperiese”

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Abbiamo recentemente portato nel Ponente ligure otto nuovi treni di ultima generazione Rock e Pop e stiamo già lavorando per aumentarne ulteriormente il numero con il cambio orario del 14 dicembre. Dal 17 novembre questi convogli moderni circolano finalmente fino a Ventimiglia, prima non era possibile, ma grazie al recente adeguamento elettrico della stazione, che consente oggi l’arrivo sui binari 1 e 2 dei treni a 3.000 volt, l’intera flotta regionale è ora pienamente compatibile con lo scalo transfrontaliero.

Si tratta di un passo decisivo per migliorare la qualità del servizio e rispondere concretamente alle esigenze dell’area frontaliera e, più in generale di tutta la provincia di Imperia. L’intervento complessivo, finanziato con 9,5 milioni di euro, di cui 4,5 stanziati dalla Regione Liguria, sarà completato entro il 2027 con l’alimentazione a 3.000 volt di tutti i sette binari”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, presente oggi a Ventimiglia in rappresentanza della Regione Liguria, al terzo simposio della Cooperazione Franco-Italiana, organizzato in occasione del quarto anniversario del trattato del Quirinale.

Il simposio, dedicato al rafforzamento delle relazioni istituzionali tra Italia e Francia, ha posto al centro il ruolo strategico della Liguria come territorio di confine e ponte tra i due Paesi.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita l’importanza del dialogo costante che la Regione mantiene con le realtà confinanti, Région SUD, Piemonte, Valle d’Aosta e Région Auvergne Rhône-Alpes, per dare piena attuazione agli obiettivi del trattato attraverso una governance multilivello.

“La cooperazione tra Italia e Francia non rappresenta soltanto un’intesa istituzionale, ma una necessità concreta per il Ponente ligure, dove migliaia di cittadini vivono quotidianamente una dimensione transfrontaliera – ha aggiunto l’assessore Scajola –. Oggi abbiamo confermato quanto la Regione Liguria stia investendo in modo deciso su mobilità, infrastrutture e servizi, garantendo treni più moderni, collegamenti più efficienti e una stazione di Ventimiglia finalmente adeguata agli standard italiani. Il trattato del Quirinale ci offre un quadro stabile per continuare a crescere insieme ai nostri partner francesi. A tal proposito, Regione Liguria è capofila di due progetti di Governance interregionale: Alcotraité e Alcotraité 2 Trasporti, che si inseriscono nel più ampio Programma Interreg Alcotra, per il rafforzamento della coesione tra le regioni transfrontaliere francesi e italiane grazie ai quali puntiamo a un ulteriore miglioramento collettivo”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Politica

Filiera rinfuse, Pasa (CGIL): “La vertenza del ciclo delle rinfuse si deve tenere sotto un’unica vertenza a livello nazionale”

Posted on Author Redazione

“Abbiamo chiesto alla Regione di verificare tutti gli strumenti possibili di politiche attive e passive da mettere in campo nella vicenda Funivie“ Vertice tra Sindacati e Direzione aziendale di Italiana Coke e Funivie con la partecipazione delle istituzioni locali. Andrea Pasa, segretario provinciale CGIL fa il punto: “Abbiamo condiviso la necessità di richiedere un incontro (Regione […]
Politica

Anpi nazionale su caso Ghersi: "vicenda terribile e ingiustificabile"

Posted on Author Redazione

Savona. L’Anpi nazionale si esprime sulla vicenda di  Giuseppina Ghersi, la tredicenne uccisa e violentata nel 1945 durante al resistenza con l’accusa di essere una spia fascista e ritiene: “la vicenda terribile e ingiustificata dello stupro e dell’assassinio”. Pochi giorni fa il Comune di Noli ha deciso di intitolare un cippo alla memoria dell’adolescente che […]
Politica Villanova D'Albenga

Il sindaco di Villanova d’Albenga ha incontrato a Milano la Senatrice Segre

Posted on Author Redazione

Nel suo intervento il primo cittadino ha tracciato il contesto socio economico della Villanova a cavallo tra 800 e 900 in cui Schivo è cresciuto “Un incontro intenso ed emozionante quello con Liliana Segre che ha voluto presenziare alla cerimonia in ricordo di Andrea Schivo che si è svolta ieri a Milano. E’ stato un […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *