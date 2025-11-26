Riforma sanità, il presidente della Regione Liguria Bucci incontra sindacati: al via tavoli di confronto tematici

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, assieme al direttore del Dipartimento salute Paolo Bordon e ai tecnici regionali, hanno incontrato una delegazione dei sindacati CISL Liguria, CISL Medici Liguria, Fnp CISL Liguria, CISL Fp Liguria, UIL Liguria, UIL Fpl Liguria, UIL pensionati Liguria, CGIL Liguria, Fp CGIL Genova e Liguria, Spi CGIL Liguria sul tema della riforma della sanità in Liguria.

L’incontro ha stabilito, come da richiesta delle stesse sigle, la costituzione di tavoli ad hoc in cui verranno approfonditi i vari temi specifici di dettaglio che seguiranno il varo della riforma della sanità, in tempi rapidi.

Il presidente ha ribadito come la riforma sia un provvedimento che riguarderà la parte amministrativa e la governance. Ad essa seguirà la stesura di un dettagliato piano socio-sanitario, che terrà ovviamente conto delle esigenze dei territori.

Inoltre, il presidente ha sottolineato come gli obiettivi siano l’efficientamento del sistema tramite la centralizzazione esclusivamente del back office, dando al contempo maggiori risorse e strumenti al territorio e ai servizi, con un conseguente decentramento a livello prettamente sanitario e operativo. Nel complesso l’obiettivo è un utilizzo razionalizzato delle risorse, funzionale a garantire un servizio più performante al cittadino, anche grazie alle opportunità legate all’autonomia.

Il presidente Bucci ha evidenziato la necessità di proseguire in un percorso condiviso per garantire servizi più efficienti e condizioni lavorative uniformi e migliori per i lavoratori.

