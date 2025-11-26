Genova Politica

Riforma sanità, il presidente della Regione Liguria Bucci incontra sindacati: al via tavoli di confronto tematici

Posted on Author Redazione Comment(0)

Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, assieme al direttore del Dipartimento salute Paolo Bordon e ai tecnici regionali, hanno incontrato una delegazione dei sindacati CISL Liguria, CISL Medici Liguria, Fnp CISL Liguria, CISL Fp Liguria, UIL Liguria, UIL Fpl Liguria, UIL pensionati Liguria, CGIL Liguria, Fp CGIL Genova e Liguria, Spi CGIL Liguria sul tema della riforma della sanità in Liguria.

L’incontro ha stabilito, come da richiesta delle stesse sigle, la costituzione di tavoli ad hoc in cui verranno approfonditi i vari temi specifici di dettaglio che seguiranno il varo della riforma della sanità, in tempi rapidi.

Il presidente ha ribadito come la riforma sia un provvedimento che riguarderà la parte amministrativa e la governance. Ad essa seguirà la stesura di un dettagliato piano socio-sanitario, che terrà ovviamente conto delle esigenze dei territori.

Inoltre, il presidente ha sottolineato come gli obiettivi siano l’efficientamento del sistema tramite la centralizzazione esclusivamente del back office, dando al contempo maggiori risorse e strumenti al territorio e ai servizi, con un conseguente decentramento a livello prettamente sanitario e operativo. Nel complesso l’obiettivo è un utilizzo razionalizzato delle risorse, funzionale a garantire un servizio più performante al cittadino, anche grazie alle opportunità legate all’autonomia.

Il presidente Bucci ha evidenziato la necessità di proseguire in un percorso condiviso per garantire servizi più efficienti e condizioni lavorative uniformi e migliori per i lavoratori.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova: il Tar respinge il ricorso di Coop Liguria contro il Comune su Esselunga a San Benigno

Posted on Author Redazione

ll Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), respinge il ricorso presentato lo scorso febbraio da Coop Liguria contro il Comune di Genova e Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale sull’annullamento della delibera del consiglio comunale del 23 febbraio scorso sulle modifiche al Puc relativo a San Benigno per l’autorizzazione alla cessione dell’indice […]
Politica

La “voce” dei frontalieri arriva in Parlamento grazie all’onorevole Giorgio Mulé: “Un traguardo straordinario per i nostri lavoratori”.

Posted on Author Redazione

“Nel parlamento italiano, grazie a Forza Italia, finalmente arriva la voce dei lavoratori frontalieri. È stata infatti accolta, con l’unanimita’ degli altri gruppi politici, la mia proposta di avviare con la massima urgenza un ciclo di audizioni presso la commissione Trasporti della Camera dei Deputati in particolare ‘sullo stato della mobilità dei lavoratori frontalieri alla […]
Cultura e Spettacoli Genova

Genova, Barman Day: presentato il nuovo marchio Genova Gourmet Caffetteria

Posted on Author Redazione

Nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, si è svolto il Barman Day, organizzato da Fiepet Confesercenti per celebrare il mondo barman e quello della caffetteria. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo marchio Genova Gourmet Caffetteria, marchio collettivo geografico della Camera di Commercio. «Il Barman Day vuole è una vetrina per chi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *