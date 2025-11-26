Attualità Genova

Il Comune di Genova rilancia le farmacie Comunali

Posted on Author Redazione Comment(0)
Il Comune di Genova rafforza il ruolo delle farmacie comunali come presidi territoriali a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione alle persone anziane, con disabilità e a tutte le fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa della nuova APP gratuita “La Farmacia Online“, disponibile su Google Play Store e Apple Store, che permetterà la prenotazione di visite ed esami medici, l’ordine dei medicinali della propria prescrizione e un “video consulto” con il farmacista,  mira a facilitare l’accesso a informazioni e servizi dedicati alla salute.
«Le farmacie comunali rappresentano un punto di riferimento per il territorio – dichiara l’assessora al Welfare Cristina Lodi – e grazie ai nuovi strumenti digitali possiamo rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi, soprattutto per chi ha più difficoltà negli spostamenti o necessita di un supporto costante.»
Le Farmacie Genovesi S.r.l. ampliano infatti la propria offerta con un servizio di assistenza farmaceutica tramite video consulto gratuito, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14. Un colloquio personalizzato e riservato con un farmacista dedicato consentirà ai cittadini di ricevere informazioni, consigli e orientamento senza necessità di recarsi fisicamente in farmacia. L’accesso è semplice: basta scaricare l’APP gratuita “La Farmacia Online”, disponibile su Google Play Store e Apple Store.
«I servizi principali dell’app – spiega il direttore generale di Farmacie Genovesi, dott. Marco Rissoglio – sono tre: la prenotazione di visite ed esami medici, l’ordine dei medicinali della propria prescrizione, che verranno poi consegnati a domicilio o resi disponibili in farmacia, e soprattutto il video consulto con il farmacista. Questa funzione permette di attivare videochiamate live direttamente dallo smartphone: sarà come entrare in farmacia, con la possibilità di richiedere consigli e ordinare tutto ciò di cui si ha bisogno. Vogliamo ridurre la distanza tra farmacisti e famiglie, offrendo un dialogo diretto, continuo e in totale sicurezza.»
«Accogliamo con grande favore questa progettualità, che rafforza ulteriormente la sanità territoriale e la sinergia tra il Comune di Genova, le Farmacie Comunali e Asl3- dichiara  Isabella Cevasco direttore sociosanitario Asl3- Grazie all’introduzione di questi strumenti digitali, che semplificano l’accesso e l’assistenza, ci aspettiamo benefici significativi per tutti i cittadini, in particolare per le persone più fragili».
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto e promosso con convinzione il progetto, nella prospettiva di rafforzare i servizi di prossimità e il sostegno alle fragilità sul territorio.
I nuovi servizi dell’APP “La Farmacia Online”
Video consulto
Appuntamenti rapidi con il farmacista per chiedere un parere sulla terapia, porre domande e ricevere assistenza personalizzata, evitando le code.
Gestione terapia
Uno strumento efficace per pianificare e monitorare l’assunzione dei medicinali, con notifiche che aiutano a evitare dimenticanze o doppie assunzioni.
Invio ricette e prenotazioni CUP
Attraverso la chat con il farmacista è possibile inviare le prescrizioni, prenotare appuntamenti o richiedere i farmaci in pochi istanti, riducendo attese e spostamenti.
“Ho un APPuntamento video con il mio farmacista!”
Con la nuova APP, Farmacie Genovesi è sempre al fianco dei cittadini, anche a distanza: un modo semplice, sicuro e innovativo per prendersi cura della propria salute.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Treni, abbonamenti annuali acquistabili anche sul sito web di Trenitalia

Posted on Author Redazione

Roma. Gli abbonamenti annuali regionali o a tariffa sovraregionale ora sono acquistabili anche sul sito web di Trenitalia (trenitalia.com). E’ un ulteriore passo per rendere sempre più facile l’accesso, grazie ai sistemi digitali, ai servizi di trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, che nel 2016 hanno registrato una media di oltre un milione e mezzo di […]
Attualità Quiliano

Wanda Toro di Quiliano si qualifica alla finale del Campionato mondiale di pesto genovese al mortaio

Posted on Author Gianluca Firpo

Ieri sera la vittoria nella selezione organizzata all’interno di Agrigusta E’ Wanda Toro (nella foto al centro) la vincitrice dell’eliminatoria del Campionato mondiale del pesto genovese al mortaio che si è svolta ieri sera contestualmente agli eventi della giornata conclusiva di Agrigusta. Wanda Toro, quilianese doc, parteciperà alla finale del Campionato mondiale di pesto genovese […]
Attualità

Indicazioni sbagliate in autostrada, Vaccarezza: "È un pericolo per gli automobilisti"

Posted on Author Redazione

Segnalazione del Presidente ( Gruppo consigliare Forza Italia) Angelo Vaccarezza: «Percorro quasi tutti i giorni l’autostrada e ho notato che in direzione Genova – Ventimiglia i cartelli che indicano la città di Albisola sono tutt’altro che chiari. All’uscita della Galleria Siri infatti, ci si imbatte nel cartello che indica Albisola con una S soltanto. Subito […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *