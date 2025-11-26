Ceriale, non si ferma al blocco della Municipale e scappa causando altri incidenti: inseguito, viene fermato

A Ceriale, una pattuglia della polizia locale ha individuato un veicolo privo di copertura assicurativa grazie al sistema di rilevamento Targa System. All’alt degli agenti, tuttavia, il conducente ha ignorato l’ordine di fermarsi, dandosi alla fuga in direzione Loano.

Raggiunto a Borghetto Santo Spirito, l’uomo ha invertito bruscamente la marcia puntando verso Albenga. Ne è nato un inseguimento che ha richiesto il coordinamento tra polizia locale e carabinieri, protrattosi fino all’area dell’ex Caserma Piave nel comune ingauno, dove il fuggitivo è stato infine fermato.

Alla guida un giovane di nazionalità straniera, trovato senza documenti di identità. Durante la fuga concitata, il veicolo ha urtato altri mezzi, causando alcuni incidenti. Oltre alla mancanza di assicurazione, sono emerse ulteriori irregolarità sul mezzo. Proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire la posizione del conducente.