Regione Liguria – Entroterra. Sostegno alle imprese dell’artigianato, commercio, ristorazione e servizi già esistenti. Riapertura dei termini

Con decreto direttoriale 8084/2025 sono stati riaperti i termini di presentazione della misura a partire dal 24 novembre 2025 e fino ad esaurimento risorse.

Il bando si era è chiuso lo scorso 31 ottobre con 1.210 domande pervenute da imprese situate in 146 comuni dell’entroterra, per un totale di oltre 4 milioni di contributi richiesti e di 14,3 milioni di investimenti dichiarati.

Si tratta di un provvedimento da 4 milioni e 600 mila euro. Un contributo “una tantum” per sostenere e rilanciare le attività economiche nei comuni dell’entroterra ligure, in attuazione delle politiche di contrasto allo spopolamento e di promozione dello sviluppo sostenibile nelle aree interne regionali attraverso le misure sperimentali previste dalla legge regionale 6/2025. L’obiettivo è quello di garantire servizi, lavoro e presenza attiva, rendendo le nostre aree interne una scelta di vita sostenibile.

La misura è destinata al sostegno della liquidità delle microimprese già attive nei comparti dell’artigianato, del commercio, dei servizi di ristorazione e delle cooperative di comunità che fanno attività di impresa localizzate in comuni non costieri con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.

Il contributo “una tantum” è concesso a fronte di spese di gestione come canoni di locazione, utenze e tributi locali.

Il contributo potrà arrivare fino a 3.600 euro

Le domande potranno essere presentate attraverso il sistema Bandi Online di Filse dal 24 novembre 2025 e fino ad esaurimento fondi.

Informazioni sull'autore del post