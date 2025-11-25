Attualità Genova

Operaio morto a Lucinasco, CISL Liguria: “Morire di lavoro nel 2025 è inaccettabile”

“Di fronte alla notizia dell’ennesima tragedia sul lavoro non possiamo che esprimere innanzitutto il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità colpita da questa perdita”. Lo afferma Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, commentando la notizia della morte del 50 enne a Lucinasco.

“Siamo in attesa di conoscere con chiarezza la dinamica dell’accaduto – prosegue Maestripieri – e confidiamo nel lavoro di Asl, carabinieri e autorità competenti perché vengano accertate fino in fondo tutte le responsabilità. Ma una cosa è certa: non possiamo continuare a parlare di fatalità. Dietro ogni incidente mortale ci sono quasi sempre carenze organizzative, mancate prevenzioni, sottovalutazioni dei rischi”. Per la Cisl “la sicurezza non può essere considerata un costo accessorio, né demandata alla buona volontà del singolo: deve essere un pilastro dell’organizzazione del lavoro, soprattutto nei contesti dove si utilizzano mezzi pesanti e si opera in aree di manovra e cortili aziendali, che troppo spesso vengono sottovalutati in termini di rischio”.

“Chiediamo  un rafforzamento concreto dei controlli, più formazione obbligatoria e continua, coinvolgimento reale di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, investimenti in procedure, segnaletica e organizzazione degli spazi di lavoro. È necessario aprire subito un confronto territoriale, con istituzioni, aziende e parti sociali, per definire interventi specifici su sicurezza e prevenzione, a partire dai settori e dalle aree più esposte”.

“Morire di lavoro nel 2025 è inaccettabile. Ogni volta che accade, non è solo una statistica che aumenta: è una vita spezzata, una famiglia distrutta, una comunità ferita. La risposta deve essere all’altezza della gravità di questa emergenza: meno parole di circostanza e molte più azioni concrete per fermare questa scia di morti”.

Lucinasco, 50enne muore schiacciato da rimorchio

