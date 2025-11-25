Laigueglia, un successo la passeggiata guidata “Passeggiando dal mare al borgo”

Si è tenuta domenica a Laigueglia la passeggiata guidata”Passeggiando
dal mare al borgo”, organizzata dall’associazione Informare in
collaborazione col Comune. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del
progetto “Blues a cultural brand”, finanziato dal PNRR – Missione 1 –
Attrattivita’ borghi storici. Ha preso parte all’iniziativa un folto
gruppo di turisti, interessati a scoprire attrattive del borgo che
spesso non vengono colte nel tumultuoso turismo estivo. Dopo il saluto
del consigliere con delega alle manifestazioni Lino Bersani, il gruppo,
partendo dal molo centrale ha percorso il litorale laiguegliese sotto la
guida della biologa Monica Previati, che ha illustrato le
caratteristiche della vita marina nel periodo invernale. Molto
apprezzato anche l’intervento dello scrittore Emilio Grollero, che ha
presentato deu piante presenti sulle nostre spiagge, vale a dire il
giglio di mare e l’ “erba di San Pietro” (il finocchio selvatico) da cui
i laiguegliesi hanno sempre estratto il succo per tisane curative e
amari.
È seguita la parte “del borgo” con la visita dei corrige, delle storiche
piazzette sul mare e del bastione barbaresco
Il tutto si è poi concluso con la visita alla parrocchiale di San Matteo
ed all’ oratorio di santa Maria Maddalena, con la scoperta dei dati
storici raffigurati nelle jemerose tele di valore in esso custoditi.
