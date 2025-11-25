Cultura e Spettacoli Laigueglia

Laigueglia, un successo la passeggiata guidata “Passeggiando dal mare al borgo”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si è tenuta domenica a Laigueglia la passeggiata guidata”Passeggiando
dal mare al borgo”, organizzata dall’associazione Informare in
collaborazione col Comune. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del
progetto “Blues a cultural brand”, finanziato dal PNRR – Missione 1 –
Attrattivita’ borghi storici. Ha preso parte all’iniziativa un folto
gruppo di turisti,  interessati a scoprire attrattive del borgo che
spesso non vengono colte nel tumultuoso turismo estivo. Dopo il saluto
del consigliere con delega alle manifestazioni Lino Bersani,  il gruppo,
partendo dal molo centrale ha percorso il litorale laiguegliese sotto la
guida della biologa Monica Previati, che ha illustrato le
caratteristiche della vita marina nel periodo invernale. Molto
apprezzato anche l’intervento dello scrittore Emilio Grollero, che ha
presentato deu piante presenti sulle nostre spiagge, vale a dire il
giglio di mare e l’ “erba di San Pietro” (il finocchio selvatico) da cui
i laiguegliesi hanno sempre estratto il succo per tisane curative e
amari.
È seguita la parte “del borgo” con la visita dei corrige, delle storiche
piazzette sul mare e del bastione barbaresco
Il tutto si è poi concluso con la visita alla parrocchiale di San Matteo
ed all’ oratorio di santa Maria Maddalena, con la scoperta dei dati
storici raffigurati nelle jemerose tele di valore in esso custoditi.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Cultura e Spettacoli Loano

Loano, tutto pronto per il presepe vivente della Vigilia

Posted on Author Redazione

. A Loano è ormai tutto pronto per il presepe vivente organizzato dall’associazione Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. La ricostruzione della Natività si terrà domenica 24 dicembre sotto la regia di Giorgio Molteni. Partendo dalle […]
Cultura e Spettacoli

Settimana per l'infanzia. Stasera spettacolo al Chiabrera con Radio Savona Sound

Posted on Author Redazione

Savona.  Si sta per concludere la settimana dell’infanzia a cura della fondazione Cresci e del reparto di pediatria del San Paolo in collaborazione con la società Noberasco che sostiene l’iniziativa. Questa sera nell’ambito dei molti appuntamenti che si sono susseguiti in questi ultimi giorni si terrà a partire dalle 21 presso il teatro Chiabrera il […]
Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

DANTE 700 / Sarzana apre la rassegna con “L’inferno creativo” di Giovanni Allevi e Pupi Avati alla Fortezza Firmafede

Posted on Author Redazione

Sarà Sarzana  con “L’inferno creativo” di Giovanni Allevi e Pupi Avati,  sabato prossimo 10 luglio (ore 21) alla Fortezza Firmafede, ad aprire la rassegna “Dante 700” che, nel settecentesimo anniversario dalla scomparsa del  Sommo Poeta, vedrà il territorio, che lo ha visto protagonista di vicende politiche e svariate citazioni, rendergli  omaggio con una serie di […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *