Laigueglia, un successo la passeggiata guidata “Passeggiando dal mare al borgo”

Si è tenuta domenica a Laigueglia la passeggiata guidata”Passeggiando

dal mare al borgo”, organizzata dall’associazione Informare in

collaborazione col Comune. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del

progetto “Blues a cultural brand”, finanziato dal PNRR – Missione 1 –

Attrattivita’ borghi storici. Ha preso parte all’iniziativa un folto

gruppo di turisti, interessati a scoprire attrattive del borgo che

spesso non vengono colte nel tumultuoso turismo estivo. Dopo il saluto

del consigliere con delega alle manifestazioni Lino Bersani, il gruppo,

partendo dal molo centrale ha percorso il litorale laiguegliese sotto la

guida della biologa Monica Previati, che ha illustrato le

caratteristiche della vita marina nel periodo invernale. Molto

apprezzato anche l’intervento dello scrittore Emilio Grollero, che ha

presentato deu piante presenti sulle nostre spiagge, vale a dire il

giglio di mare e l’ “erba di San Pietro” (il finocchio selvatico) da cui

i laiguegliesi hanno sempre estratto il succo per tisane curative e

amari.

È seguita la parte “del borgo” con la visita dei corrige, delle storiche

piazzette sul mare e del bastione barbaresco

Il tutto si è poi concluso con la visita alla parrocchiale di San Matteo

ed all’ oratorio di santa Maria Maddalena, con la scoperta dei dati

storici raffigurati nelle jemerose tele di valore in esso custoditi.

Informazioni sull'autore del post