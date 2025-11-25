La Spezia, Accensione degli impianti termici fino a 18 ore giornaliere

Posted on

Mai: “Nei prossimi giorni invieremo tutto al Ministero delle Politiche agricole e chiederemo un risarcimento a fondo perduto fino all’80%” L’assessore regionale all’Agricoltura ha annunciato l’approvazione della richiesta di Stato di calamità naturale per Calizzano e Borgio Verezzi a seguito dei danni causati dalla grandinata dell’8 settembre. “Abbiamo approvato la richiesta di Stato di calamità naturale per […]