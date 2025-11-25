Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, Accensione degli impianti termici fino a 18 ore giornaliere

In considerazione dell’abbassamento delle temperature,   il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini  ha firmato l’ordinanza per autorizzare l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia fino a 18 ore giornaliere, da sabato 22 novembre a lunedì 1° dicembre compreso. 

