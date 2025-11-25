Gli allievi della scuola Badarò di Laigueglia a lezione di protezione civile

I volontari della protezione civile sono saliti in cattedra alla scuola
media “Badarò” per un’approfondita lezione sulla protezione civile,
organizzata in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Scolastico, il
Comune di Laigueglia e la Polizia Locale, presenti il comandante
Valentina Ruaro e l’ assessore all’Istruzione Giampaolo Giudice.
Sull’esempio del Giappone, dove è materia di studio, i volontari hanno
illustrato i comportanti salvavita da adottare in caso di terremoto, con
le tecniche di autoprotezione che anche gli studenti sono tenuti ad
adottare. Hanno anche spiegato l’importanza di avere una struttura
antisismica come l’edificio scolastico, recentemente ristrutturato dal
comune. Sono poi passati ad illustrare i comportamenti da adottare in
caso di allagamenti, mareggiate ed incendi. Un capitolo importante è
stato anche la spiegazione delle buone pratiche di prevenzione in
ambiente naturale. Dopo il saluto del sindaco Giorgio Manfredi i
relatori (Claudio Vigliano, Mauro Cavalli e Matteo Barbero) hanno
inoltre proiettato filmati didattici creati dalla Protezione Civile e
dall’ARPAL, oltre ad una rassegna fotografica delle attività svolte da
gruppo laiguegliese durante tutto l’anno. Alla parte teorica in classe,
seguita con interesse dai giovani studenti, che hanno subiscano di
domande i relatori, ha fatto seguito una dimostrazione sul campo, con
la visita alla sede del COC (Centro Operativo Comunale) presentazione
anche di una piscina portatile in dotazione alla squadra, studiata per
permette in tempi rapidi i carichi dei bicchieri degli elicotteri
antincendio.