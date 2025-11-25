Albenga Attualità

Albenga, per il Black Friday parcheggi gratis tutto il weekend

Dal 28 al 30 novembre Albenga darà il via al “Black Weekend – Sale”, l’iniziativa dedicata allo shopping promossa dal Comune in collaborazione con le attività commerciali del territorio. Per tre giorni i negozi della città proporranno offerte e sconti speciali, trasformando Albenga in un grande polo di occasioni per cittadini e visitatori.

 

Per favorire ulteriormente la partecipazione e sostenere concretamente il settore commerciale, l’Amministrazione comunale ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi nelle aree blu per l’intero weekend, semplificando l’accesso alle vie dello shopping e permettendo a tutti di muoversi con maggiore tranquillità.

 

I negozi resteranno inoltre aperti anche la domenica, offrendo un’ulteriore opportunità per anticipare gli acquisti natalizi.

 

A completare il programma, domenica 30 novembre in piazza IV Novembre, dalle 10.30 alle 19.00, si terrà una giornata di festa con castagnata, polenta, frittelle di mela curate dalla Croce Bianca e con gonfiabili per i più piccoli, rendendo l’iniziativa un appuntamento adatto a tutta la famiglia.

 

L’Assessore al Commercio Camilla Vio commenta: “Stiamo portando avanti questa iniziativa da qualche anno, intendendo promuovere e agevolare il settore del commercio ad Albenga. Il Black Friday è l’occasione per coloro che vogliono approfittare degli sconti e fare i loro acquisti anche in vista delle festività natalizie. Permettere a cittadini e visitatori di poter visitare le varie attività commerciali senza il pensiero del parcheggio che scade va proprio in questa direzione”.

 

Il “Black Weekend” si conferma così un momento strategico per valorizzare il tessuto commerciale locale e un’opportunità per vivere la città in un clima vivace, accogliente e ricco di iniziative.

