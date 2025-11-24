Villanova d’Albenga, ARTE Savona mette all’asta il complesso residenziale Lerrone

ARTE Savona rende noto che con Decreto dell’Amministratore Unico n.° 273 del 05.11.2025, è stata approvato il bando d’asta pubblica per l’alienazione dell’intero complesso immobiliare a schiera costituto da due piani fuori terra, un sottotetto ed un piano seminterrato con autorimesse e cantine composto da n.° 6 alloggi di tipo duplex sito in Villanova d’Albenga (SV), lotto “C” del P.E.E.P. – Località Lerrone, censito al N.C.E.U. del comune di Villanova d’Albenga al Foglio 17 Mappale 813, categoria F/3 (unità in corso di costruzione).

PREZZO A BASE D’ASTA DEL LOTTO UNICO : € 950.000,00 (euro novecentocinquantamila/00), oneri di legge ed accessori esclusi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : offerte segrete che devono essere superiori al prezzo a base d’asta, ai sensi della vigente normativa. L’aggiudicazione sarà ad unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto al prezzo a base d’asta pari ad € 950.000,00 oltre oneri, fatta salva la verifica dei requisiti del soggetto che produce offerta come riportato nell’avviso d’asta.

DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELL’OFFERTA : 10% dell’importo posto a base d’asta per il lotto unico.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE : i plichi contenenti l’istanza di ammissione, il deposito cauzionale, la documentazione richiesta e 2 l’offerta economica dovranno pervenire a pena di nullità entro le ore 13:00 del giorno 15.12.2025 (lunedì).

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE RECAPITATI I PLICHI : ARTE Savona, Via Aglietto n.° 90 – 17100 SAVONA.

ESPERIMENTO DELL’ASTA IN SEDUTA PUBBLICA : il giorno 16.12.2025 (martedì) dalle ore 10:00 e seguenti presso la sede di ARTE Savona – via Aglietto 90.

I requisiti, le modalità di partecipazione alla procedura d’asta e di svolgimento della stessa, le modalità di effettuazione del sopralluogo obbligatorio nonché le condizioni contrattuali, sono indicate nel bando integrale d’asta corredato dei relativi modelli, disponibile sia nella Home Page, nella sezione “Vendite”, sia nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Vendite” del sito internet aziendale www.artesv.it, nonché all’Albo di ARTE Savona, all’Albo pretorio dei Comuni di Savona, Albenga e Villanova d’Albenga (SV) e sul sito specializzato “Immobiliare.it”.

Il Bando di gara verrà, altresì, pubblicato per estratto sul B.U.R.L. e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici. L’Azienda si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Dott.ssa Valentina Calcagno (telefono: 019.84101, 019.8410242). Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Dott.ssa Valentina Calcagno o a suo delegato ai predetti numeri telefonici o all’indirizzo email: valentina.calcagno@artesv.it.

Informazioni sull'autore del post