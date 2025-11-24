Black Friday 2025: Liguria 17esima tra le regioni “affamate” di sconti in Italia

|
La Liguria si conferma tra le regioni italiane più attente alle offerte del Black Friday. Secondo l’Indice del Black Friday (IBF) elaborato da Casinos.com, la regione ottiene uno score di 73,2 su 100, collocandosi al diciassettesimo posto nazionale per interesse verso sconti, marketplace e acquisti online.
L’indice, basato sui dati di Google Trends degli ultimi cinque anni, analizza le ricerche legate a quattro parole chiave associate al Black Friday: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”.
La Liguria mostra un profilo maturo e selettivo: 94/100 per “black friday amazon”, a conferma della centralità del colosso e-commerce nelle abitudini digitali locali, e 75/100 per “sconti black friday”, segno di un interesse generalizzato per le offerte. Più contenuti, invece, i punteggi per “iphone black friday” (67/100) e “black friday zara” (50/100), che indicano una minore propensione per i settori tech e moda fast fashion.