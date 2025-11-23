Incidente A10 ad Arenzano, morta la guida turistica che viaggiava a bordo del pullman

E’ deceduta all’ospedale San Martino di Genova la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri ad Arenzano nella galleria Terralba tra il pullman su cui viaggiava e un mezzo pesante. La donna, era una guida turistica e aveva 63 anni, stava accompagnando un gruppo di turisti bresciani a Nizza. La Polstrada sta effettuando le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’impatto.
Articoli correlati
A10, il forte vento ribalta un mezzo pesante tra Genova Prà e Arenzano: traffico in tilt
Incidente sulla A10 tra Genova Prà e Arenzano in direzione di Ventimiglia dove a causa del forte vento un mezzo pesante si è ribaltato su un fianco causando gravi problemi al traffico. Aspi consiglia di uscire a Genova Prà e di percorrere la viabilità ordinaria e di rientrare ad Arenzano per chi è diretto verso […]
Savona, TARI scontata dell’80% per supportare economicamente le attività che hanno subito la maggior contrazione economica durante la pandemia
“In considerazione della crisi economica causata dal COVID-19 la Giunta ha esaminato con attenzione le possibili riduzione alla TARI impegnando, oltre alla somme già destinate dal Governo anche altre risorse di avanzi di amministrazione pregressi; il tutto per supportare economicamente le attività che hanno subito la maggior contrazione economica in questo delicato momento. L’oggetto dell’intervento […]
Depositi di carburante senza autorizzazioni per l’erogazione: sequestrati oltre 52 mila litri di prodotti in provincia di Savona
Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona e la Compagnia di Albenga hanno scoperto nei comuni di Albenga, Cisano sul Neva, Borghetto S. Spirito, Cairo Montenotte e Carcare, 8 depositi privati di carburante sprovvisti delle autorizzazioni comunali per l’erogazione, di cui tre privi anche del certificato di prevenzione incendi, procedendo al sequestro di oltre 22 […]