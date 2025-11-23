Incidente A10 ad Arenzano, morta la guida turistica che viaggiava a bordo del pullman

E’ deceduta all’ospedale San Martino di Genova la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri ad Arenzano nella galleria Terralba tra il pullman su cui viaggiava e un mezzo pesante. La donna, era una guida turistica e aveva 63 anni, stava accompagnando un gruppo di turisti bresciani a Nizza. La Polstrada sta effettuando le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’impatto.

