Attualità Vado Ligure

Giornata internazionale contro la violenza di genere: le iniziative a Vado Ligure

Posted on Author Redazione Comment(0)

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, a Vado Ligure sono in programma diverse iniziative promosse dalla Sezione Anpi locale, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose realtà associative del territorio.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre alle ore 21, alla Casa della Memoria in piazza Corradini, dove verrà presentato il libro “Segni Invisibili” di Roberta Cospito, un’opera che affronta il tema della violenza psicologica e delle sue conseguenze.

La mobilitazione proseguirà martedì 25 novembre alle ore 15.30, con un percorso pedonale che partirà da piazza San Giovanni Battista e attraverserà le vie cittadine fino a piazza Cavour. Qui si terranno letture e interventi dedicati alle vittime di femminicidio del 2025, in memoria delle troppe donne che hanno perso la vita per mano di chi avrebbe dovuto amarle o proteggerle.

“Non si ferma la violenza contro le donne – ricordano gli organizzatori – Anche nel 2025, infatti, i femminicidi registrati in Italia continuano a presentare numeri drammatici e modalità spesso sconvolgenti”

Alla realizzazione delle iniziative partecipano, oltre all’Anpi di Vado Ligure e di Valle di Vado, il Centro Nautico Vadese, il Centro Integrato di Via Vado Vola, la Croce Rossa Comitato Vado-Quiliano, l’Istituto Omnicomprensivo di Vado Ligure, Nonunadimeno Savona, Sabazia Pallavolo Vado Ligure e l’F.C. Vado Calcio. Una rete unita per ribadire un messaggio comune e necessario.

“Ancora una volta diciamo basta: facciamo rumore!” è l’appello che accompagna l’intera iniziativa, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità, rompere il silenzio e contribuire, anche con piccoli gesti, a contrastare una violenza che continua a segnare il presente.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Assi di forza Trasporto pubblico locale: sottoscritto contratto tra Comune di Genova e Rina

Posted on Author Redazione

Sottoscritto dal Comune di Genova e dal raggruppamento di imprese RTI composto dalla capogruppo Rina, Systra S.A., Systra Sotecni spa e Architecna Engineering srl il contratto per il coordinamento e la gestione della progettazione direzione lavori e sicurezza del progetto 4 Assi di Forza TPL. La progettazione definitiva è in fase avanzata e l’ultimazione è […]
Attualità

CGIL, Lavoro: “Attenzione ai mancati incidenti”

Posted on Author Redazione

Parte della strategia di prevenzione dagli infortuni che il legislatore ha introdotto negli anni, consiste nell’analizzare e affrontare le cause che hanno consentito il verificarsi di un incidente di carattere assicurativo o infortunistico a lavoratori o persone, anche se questo non ha generato danni o conseguenze. E’ l’analisi di Aris Capra Responsabile Sportello Sicurezza Cgil […]
Attualità

Escursione al Passo della Gava con partenza da Arenzano

Posted on Author Redazione

Le Guide del Parco del Beigua propongono per oggi un percorso suggestivo che si snoda dalle alture di Arenzano, con una vista spettacolare sul mare, per salire nell’interno verso il Passo della Gava, alternando scorci affascinanti di costa con panoramiche vedute dei contrafforti meridionali dei Monti Rama, Argentea e Tardia. Per la partecipazione al trekking, […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *