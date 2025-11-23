La Spezia e provincia Sport

Calcio, Spezia addio Serie B: a Mantova un’umiliazione che sa di resa

Lo Spezia molto probabilmente insieme alla Sampdoria sarà una delle altre tre squadre che retrocederanno in Serie C. La prestazione vergognosa di Mantova certifica la pochezza tecnica di una squadra indebolita dall’ultimo mercato estivo e che non ha tratto alcun giovamento dal cambio tecnico di panchina, anzi…l’arrivo di Donadoni ha portato in dote un pareggio risicato con il Bari e questa figuraccia rimediata contro una diretta concorrente nella lotta per non retrocedere che ottiene la terza vittoria consecutiva. Ad aggravare il quadro ci sono gli infortuni di Cassata e l’espulsione di Di Serio che priverà le Aquile di due elementi fondamentali nel derby della disperazione contro la Sampdoria di domenica prossima. La gara dello Spezia dura solo 4′ il tempo che Aurelio impiega per trovare il goal del vantaggio, poi è solo Mantova che pareggia al 34′ con Ruocco che ribatte in rete un pallone respinto dalla traversa. Nella ripresa, Cella al 58′ da due passi segna la rete del 2-1; all’81’ Trimboli serve Marras che realizza il 3-1 e poi ancora Marras al 91′ per il poker.

Mantova – Spezia: 3-1;

Reti: 4′ Aurelio (S), 34′ Ruocco (M), 58′ Cella (M), 81′ Marras (M);

Ammoniti: 10′ Cassata (S), 21′ Di Serio (S), 34′ Wisniewski (S), 53′ Cella (M), 84′ Bandinelli (S), 87′ Bani (M), 94′ Cassata (S);

Espulsi: 94′ Cassata (S);

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli; Castellini (78′ Maggioni), Cella, Bani; Wieser (85′ Paoletti), Artioli, Trimboli; Galuppini (60′ Mensah), Mancuso (60′ Marras), Ruocco.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Wisniewski, Jack (59′ Cistana); Candela (69′ Beruatto), Vignali (59′ Bandinelli), Nagy (46′ Comotto), Cassata, Aurelio; Vlahovic, Di Serio (69′ Artistico).

