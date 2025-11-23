Cairo Montenotte Celle Ligure Genova Genova e provincia Imperia e provincia In Primo Piano Sport

Calcio, risultati e classifiche dopo il turno di oggi

SERIE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 12° GIORNATA

Cagliari-Genoa 3-3

Udinese-Bologna 0-3

Fiorentina-Juventus 1-1

Napoli-Atalanta 3-1

Verona-Parma 1-2

Cremonese.Roma 1-3

Lazio-Lecce  ore 18

Inter-Milan ore 20.45

Torino-Como lunedì ore 18.30

Sassuolo-Pisa lunedì ore 20.45

CLASSIFICA  Roma 27; Napoli 25; Inter, Bologna 24; Milan 22; Juventus 20; Como 18; Sassuolo, Lazio 16; Udinese 15; Torino, Cremonese 14; Atalanta 13; Cagliari, Parma 11; Lecce 10; Pisa 9; Genoa 8; Fiorentina, Verona 6

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA

Catanzaro-Pescara 3-3

Avellino-Empoli 0-3

Carrarese-Reggiana 0-0

Entella-Palermo 1-1

Padova-Venezia 0-2

Bari-Frosinone 2-3

Mantova-Spezia 4-1

Modena-Sud Tirol 0-0

Monza-Cesena 1-0

Sampdoria-Juve Stabia lunedì ore 20.30

CLASSIFICA  Monza, Modena 26; Frosinone 25; Cesena 23; Venezia 22; Palermo 20; Juve Stabia, Reggiana, Empoli 17; Carrarese, Catanzaro, Avellino 16; Entella 15; Padova, Mantova 14; Bari, Sud Tirol 13; Pescara 9; Spezia 8; Sampdoria 7

SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA

Cairese-Ligorna 0-1

Celle V.-Derthona 1-2

Chisola-Vado 0-1

Lavagnese-Gozzan o1-1

Valenzana-Varese 0-2

Asti-Imperia 0-1

NovaRomentino-Sestri Levante 0-5

Sanremese-Saluzzo 1-1

Biellese-Club Milano lunedì

CLASSIFICA Vado 31; Ligorna 28; Chisola 27; Sestri Levante, Varese 22; Saluzzo 21; derthona 20; Biellese 18; Lavagnese, Valenzana 16; Asti 15; Gozzano, Sanremese, Celle V. 12; Club Milano, Imperia 11; Cairese 9; Nova Romentino 8

 

