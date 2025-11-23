Calcio, risultati e classifiche dopo il turno di oggi

SERIE A RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 12° GIORNATA
Cagliari-Genoa 3-3
Udinese-Bologna 0-3
Fiorentina-Juventus 1-1
Napoli-Atalanta 3-1
Verona-Parma 1-2
Cremonese.Roma 1-3
Lazio-Lecce ore 18
Inter-Milan ore 20.45
Torino-Como lunedì ore 18.30
Sassuolo-Pisa lunedì ore 20.45
CLASSIFICA Roma 27; Napoli 25; Inter, Bologna 24; Milan 22; Juventus 20; Como 18; Sassuolo, Lazio 16; Udinese 15; Torino, Cremonese 14; Atalanta 13; Cagliari, Parma 11; Lecce 10; Pisa 9; Genoa 8; Fiorentina, Verona 6
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA
Catanzaro-Pescara 3-3
Avellino-Empoli 0-3
Carrarese-Reggiana 0-0
Entella-Palermo 1-1
Padova-Venezia 0-2
Bari-Frosinone 2-3
Mantova-Spezia 4-1
Modena-Sud Tirol 0-0
Monza-Cesena 1-0
Sampdoria-Juve Stabia lunedì ore 20.30
CLASSIFICA Monza, Modena 26; Frosinone 25; Cesena 23; Venezia 22; Palermo 20; Juve Stabia, Reggiana, Empoli 17; Carrarese, Catanzaro, Avellino 16; Entella 15; Padova, Mantova 14; Bari, Sud Tirol 13; Pescara 9; Spezia 8; Sampdoria 7
SERIE D GIRONE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 13° GIORNATA
Cairese-Ligorna 0-1
Celle V.-Derthona 1-2
Chisola-Vado 0-1
Lavagnese-Gozzan o1-1
Valenzana-Varese 0-2
Asti-Imperia 0-1
NovaRomentino-Sestri Levante 0-5
Sanremese-Saluzzo 1-1
Biellese-Club Milano lunedì
CLASSIFICA Vado 31; Ligorna 28; Chisola 27; Sestri Levante, Varese 22; Saluzzo 21; derthona 20; Biellese 18; Lavagnese, Valenzana 16; Asti 15; Gozzano, Sanremese, Celle V. 12; Club Milano, Imperia 11; Cairese 9; Nova Romentino 8