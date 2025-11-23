La Spezia e provincia Sport

Calcio, Mantova-Spezia sfida della paura

L’arrivo di Roberto Donadoni sulla panchina dello Spezia non ha prodotto alcuna scossa, solo un pareggio interno con il Bari che ha lasciato le Aquile sempre in zona retrocessione con soli 8 punti. La sfida di Mantova contro i lombardi rilanciati in zona salvezza dalle vittorie contro Sampdoria e Padova assume i contorni di un vero e proprio spareggio salvezza da non perdere. Il Mantova di Possanzini dopo un avvio disastroso che lo ha visto a lungo in fondo alla classifica è riuscito a riemergere proprio grazie alle due vittorie consecutive. La squadra lombarda resta tra le formazioni che hanno segnato di meno e subìto di più ma contro i liguri sarà una partita da non fallire che potrebbe consentire loro di uscire definitivamente dalla zona rossa. Lo Spezia viaggia ad una media punti esterna leggermente migliore rispetto a quella casalinga con 5 punti ottenuti lontano dal “Picco”. Liguri senza vittorie al “Martelli” da 20 anni quando militavano in Serie C.

I PRECEDENTI

Vittorie Mantova: 8  (ultima nel 2007, 2-0)

Pareggi               : 7

Vittorie Spezia    :  1  (ultima nel 2005, 0-1)

