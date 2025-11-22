Il 40% dei ragazzi liguri non legge libri al di fori di quelli scolastici

ll 39,8% degli adolescenti liguri tra i 13 e i 19 anni non legge libri al di fuori di quelli scolastici, il 48,1% non visita mostre o musei, il 57,3% i siti archeologici, il 67,7% non va a teatro e il 68,3% ai concerti. I dati sono contenuti nella XVI edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio ‘Senza filtri’, diffuso da Save the Children. In Liguria il 14% degli adolescenti non fa alcun tipo di attività fisica, contro una media italiana del 18,1% e il 14,2% è in sovrappeso, un dato tra i più bassi a livello nazionale con una media del 19,3%
