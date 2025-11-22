Calcio, per l’Entella la prova del fuoco: al “Sannazzari” arriva la corazzata Palermo

L’Entella tenterà di conservare l’imbattibilità casalinga anche contro il super favorito Palermo che fin qui ha però deluso non poco le aspettative. La squadra di Inzaghi, considerata come la corazzata della categoria, non ha ancora trovato il ritmo giusto di vittorie continuando ad esprimersi in modo intermittente alternando prove insufficienti ad altre molto positive. La squadra di Andrea Chiappella tenterà di ripetere le prestazioni che hanno portato alle vittorie contro Sampdoria ed Empoli. Non è un caso che i chiavaresi abbiano raccolto la quasi totalità dei punti che hanno in classifica, davanti al proprio pubblico. I rosanero in trasferta hanno raccolto la miseria di 7 punti ma possono contare su una difesa quasi ermetica con sole 9 reti subite. In trasferta sono reduci da due sconfitte consecutive contro Juve Stabia e Catanzaro.

PALERMO (3-4-1-2): Joronen ; Bereszynski , Ceccaroni , Bani ; Pierozzi , Ranocchia , Segre , Augello ; Palumbo ; Brunori , Pohjanpalo

