Calcio, l’Entella blocca anche il Palermo: al “Sannazzari” è 1-1

L’Entella si conferma avversario ostico al “Sannazzari” dove finora nessuno è ancora passato. A fermarsi questa volta è il Palermo bloccato sull’1-1 al termine di una bella partita interpretata bene dalla squadra chiavarese. Primo tempo con l’Entella che chiude in vantaggio 1-0 grazie al 6° goals stagionale del difensore centrale Tiritiello, il Palermo pareggia nella ripresa con il solito Pojiampalo ma è l’Entella ad andare più vicino alla rete con una traversa che a metà della ripresa ha salvato la porta del Palermo. Rosanero sempre impantanati nelle posizioni di ripiego mentre l’Entella guadagna un punto che muove la classifica.
Entella-Palermo 1-1
MARCATORI: 44′ Tiritiello (E) ; 58′ Pohjanpalo (P)
ENTELLA: 1 Colombi, 6 Tiritiello, 7 Bariti (dal 79′ Nichetti), 8 Karic (dal 64′ Dalla Vecchia), 15 Marconi, 19 Debenedetti (dal 70′ Russo), 20 Fumagalli( dal 64′ Guiu), 23 Parodi (C), 24 Franzoni, 26 Di Mario, 50 Benali (dal 79′ Moretti).
A disposizione: 22 Del Frate, 99 Siaulys, 2 Palomba, 5 Lipani, 29 Traniello, 45 Ankeye, 90 Portanova.
Allenatore: Chiappella.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 13 Bani (C), 14 Vasic (dal 70′ Segre), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 79′ Corona), 23 Diakité (dal 46′ Bereszynski), 27 Pierozzi, 28 Blin (dal 79′ Giovane), 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 8 Segre, 9 Brunori, 15 Nicolosi, 29 Peda, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
ARBITRO: Giuseppe Collu (Cagliari); Primo assistente: Ivan Catallo (Frosinone); Secondo assistente: Marco Emmanuele (Pisa); Quarto ufficiale: Niccolò Turrini (Firenze); VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo); AVAR: Maria Sole Ferrieri Caputi (Livorno).