Calcio, il Genoa a Cagliari cerca il primo acuto con De Rossi in panchina

Il Genoa ha vissuto la pausa in piena zona retrocessione con Daniele De Rossi in panchina. L’arrivo del nuovo allenatore ha portato in dote un pareggio contro la Fiorentina e un atteggiamento sicuramente più positivo rispetto a quello dimostrato dalla squadra sotto la gestione Vieira. Adesso serve però vincere per risalire la classifica e portarsi fuori dalla zona rossa. La trasferta di Cagliari, in questo senso non è delle più agevoli e storicamente è sempre stata estremamente ostica tanto più che anche i sardi, a quota 10, rischiano di essere risucchiati nel gorgo della bassissima classifica. Il Cagliari, guidato dall’esordiente Pisacane, è in linea con le attese ma nelle ultime 4 gare ha raccolto solo 2 punti e in casa non vince da settembre quando superò 2-0 il Parma. Anche la squadra sarda non brilla per vena realizzativa: solo 9 reti segnate a fronte di 14 goals subiti. Nel Genoa sembrano difficili i recuperi di Sabelli ed Ekhator; assente sicuri: Otoa, Ekuban e Onana. Fischio d’inizio alle 15.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Borrelli, Esposito.

GENOA (3-4-2-1): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Ellertsson, Vitinha O.; Colombo.

I PRECEDENTI

Vittorie Cagliari: 21 (ultima nel novembre 2023, 2-1)

Pareggi             : 8

Vittorie Genoa  : 7  (ultima nel settembre 2021, 1-2)

