Alassio, tornano le visite al Museo e ai Giardini di Villa PErgola

Tornano le visite speciali al Museo e ai Giardini di Villa della Pergola di Alassio da venerdì 21 novembre.

Nella stagione autunnale e invernale i Giardini rimangono aperti, e dopo il successo della scorsa stagione, torna la possibilità per i visitatori di ammirare anche il Museo e gli interni di Villa della Pergola, normalmente chiusa al pubblico.

La visita ai Giardini, “Parco più bello d’Italia” e Partner Garden della RHS, si arricchirà con un esclusivo percorso che unisce natura, arte e storia, una storia che sempre più spesso viene citata come esempio di buona pratica nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche grazie ai numerosi riconoscimenti, premi e conferenze che ne attestano l’impegno e il valore.

Le visite speciali, che comprenderanno anche l’accesso ad aree solitamente non visitabili, con affacci sulla Cupola in maiolica, sono un’occasione per vivere da vicino questa opera di salvataggio e la storia lunga 150 anni che Villa della Pergola custodisce. Ogni visita è un’esperienza unica: il Parco vive, muta costantemente giorno dopo giorno e stupisce con colori, profumi e scenografie sempre diversi: le fioriture degli Hibiscus, delle Lantane, della Dalia Imperiale, della Tetrapanax Papyrifer, il foliage e gli agrumi in fruttificazione impreziosiranno le visite. Tra gli abitanti di questi Giardini incantati è possibile scorgere durante il percorso gli scoiattoli rossi, i ricci, i pettirossi e i falchetti.

Definita come “un esempio straordinario di tutela e valorizzazione del patrimonio”, Villa della Pergola deve la sua rinascita al salvataggio del 2006, che ne scongiurò la perdita a causa di una potenziale speculazione edilizia. Proprio nel 2026 ricorrerà il ventennale di questo importante evento, un traguardo che celebra non solo la salvaguardia di un bene culturale, ma anche una visione di gestione fondata su cura, conoscenza e amore per il territorio.

I visitatori potranno immergersi nei caldi colori autunnali e godere di un’atmosfera caratteristica di questo periodo.

Le visite guidate speciali saranno disponibili tutti i giorni solo su prenotazione, in due turni: alle 11.30 e alle 15.00.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale, dove è possibile trovare tutte le informazioni su orari e disponibilità: giardinidivilladellapergola.com.

I residenti del Comune di Alassio e Albenga potranno usufruire di una tariffa ridotta.

Informazioni sull'autore del post