Meteo, ecco la prima allerta neve nell’entroterra ligure

Arpal ha emesso l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D), dalle 15:00 di oggi, venerdì 21 novembre, alle 03:00 di domani, sabato 22 novembre.

Da ieri in Liguria abbiamo assistito ad un brusco calo delle temperature, con valori anche sotto lo zero nell’interno, e all’aumento dell’instabilità che sta provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nel levante della regione, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda.

Oggi, venerdì 21/11 si attendono piogge sparse a Levante con qualche rovescio anche associato a grandine o neve tonda con possibili deboli nevicate oltre 800-900 m (zona C). Deboli nevicate fino a fondovalle su val Bormida (zona D), 700 m su Alpi Liguri (zona A), 400-500 m su valle Stura e Scrivia (Zone DE), 700-800 m su val Trebbia (zona E).

Si segnala Vento di burrasca da Nord su ABC, forte su DE, soprattutto in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera.

Sabato, ancora residue spolverate nella notte su D fino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l’alba. Vento di burrasca da Nord su ABC, forte su DE, in graduale indebolimento nel corso della giornata. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento.

La prima neve di questo inverno 2025 è caduta nell’entroterra ligure soprattutto in Val Bormida nella zona di Calizzano. Una spolverata ha fatto capolino anche a Urbe e Sassello senza creare problemi. Neve anche a Torriglia, Gorreto, Rezzoaglio. Questa mattina tra Sanremo e Arma di Taggia si è verificato il fenomeno del graupel ossia “neve” rotonda, simile a fiocchi che fortunatamente non ha creato grossi disagi.

