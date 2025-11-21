Genova, inaugurazione laboratorio chimico delle Agenzie delle Dogane e Monopoli”. La Sindaca Salis: “Eccellenza del sistema doganale”

«L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresenta un punto nevralgico per i traffici che interessano il nostro territorio e anche per l’intera economia nazionale ed europea. In questo quadro, il laboratorio chimico ha un ruolo determinante nel supporto costante alle attività ispettive degli uffici doganali».

Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo all’inaugurazione del rinnovato Laboratorio Chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

«Il processo di riorganizzazione che riguarda la dogana e il laboratorio chimico ha una chiara rilevanza cittadina – ha aggiunto la sindaca – incide sulla logistica portuale, sui traffici internazionali e su uno dei principali motori di crescita del nostro territorio. È un’eccellenza del sistema doganale. Al porto di Genova arriva merce da tutto il mondo: dal Sud-Est asiatico, dall’Africa, dal Nord e dal Sud America. Questo comporta grandi responsabilità, specie per il tema del narcotraffico, che richiede particolare attenzione. Il laboratorio è una struttura strategica, sottoposta a forti pressioni, soprattutto per le sue funzioni di verifica e di contrasto all’illegalità».

«Quando, in passato, si sono verificate difficoltà che hanno rallentato il lavoro delle dogane, si sono generate ripercussioni significative su tutto il comparto economico, ben oltre i confini della nostra regione, ed è fondamentale evitare che accada ancora – ha concluso Salis – l’amministrazione garantisce tutto l’appoggio necessario, in questa città si sta investendo molto sulla logistica e sulle infrastrutture e penso che questo contribuirà a trasformare il traffico, in un porto nel quale arrivano merci da tutto il mondo».

Informazioni sull'autore del post