Celebrata oggi, 21 novembre, la Virgo Fidelis

Oggi, 21 novembre, la Città Metropolitana di Genova ha partecipato alle celebrazioni dedicate alla Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri: una ricorrenza che, da oltre 70 anni, unisce memoria, identità e valori condivisi.
La mattina, nella Chiesa di Santa Maria delle Vigne a Genova, alla messa celebrata da S.E. Rev. ma Mons. Marco Tasca, Arcivescovo Metropolita di Genova, ha preso parte il Vicesindaco Metropolitano Simone Franceschi, insieme al Comandante della Legione Carabinieri “Liguria”, Generale di Brigata Claudio Lunardo, alle autorità civili e militari e alla rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Nel pomeriggio le celebrazioni sono proseguite ad Arenzano, nella parrocchia dei Santi Nazario e Celso, con la presenza del Consigliere delegato Stefano Damonte, accanto ai Carabinieri della Compagnia di Arenzano, alle istituzioni del ponente metropolitano, alla Protezione Civile, agli Alpini e alle associazioni territoriali.