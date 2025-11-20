TPL Linea Incontro in Provincia con le Organizzazioni Sindacali

Si è svolto oggi, su richiesta delle Segreterie provinciali e della RSU di TPL Linea, un

confronto dedicato al servizio di trasporto pubblico locale, alla presenza del Presidente

Olivieri, del Direttore Denerale, del Dirigente e dei Funzionari dell’Ufficio Società

Partecipate. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le prospettive dell’affidamento in

house, gli ambiti su cui l’Ente può incidere per migliorare gestione, efficacia ed efficienza del

servizio, e la pianificazione delle priorità operative necessarie a traguardare, tramite gara

pubblica, l’esternalizzazione del 10% del servizio automobilistico di TPL.

Tale procedura, prevista dal quadro normativo che disciplina anche l’affidamento in house

del contratto di servizio, garantisce l’accesso al mercato da parte di altri operatori. La

Provincia sta definendo le modalità più idonee, raccogliendo i dati puntuali su corse e costi

per articolarli in un piano economico-finanziario che consenta di individuare con precisione

la parte da porre a gara. Si tratta, viene ribadito, di una precondizione stessa dell’affidamento.

