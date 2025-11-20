Si è svolto oggi, su richiesta delle Segreterie provinciali e della RSU di TPL Linea, un
confronto dedicato al servizio di trasporto pubblico locale, alla presenza del Presidente
Olivieri, del Direttore Denerale, del Dirigente e dei Funzionari dell’Ufficio Società
Partecipate. Nel corso dell’incontro sono state esaminate le prospettive dell’affidamento in
house, gli ambiti su cui l’Ente può incidere per migliorare gestione, efficacia ed efficienza del
servizio, e la pianificazione delle priorità operative necessarie a traguardare, tramite gara
pubblica, l’esternalizzazione del 10% del servizio automobilistico di TPL.
Tale procedura, prevista dal quadro normativo che disciplina anche l’affidamento in house
del contratto di servizio, garantisce l’accesso al mercato da parte di altri operatori. La
Provincia sta definendo le modalità più idonee, raccogliendo i dati puntuali su corse e costi
per articolarli in un piano economico-finanziario che consenta di individuare con precisione
la parte da porre a gara. Si tratta, viene ribadito, di una precondizione stessa dell’affidamento.
TPL Linea Incontro in Provincia con le Organizzazioni Sindacali
Si è svolto oggi, su richiesta delle Segreterie provinciali e della RSU di TPL Linea, un