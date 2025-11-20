Attualità La Spezia e provincia

Inaugurati gli spazi della sede di Spezia Risorse di Sarzana

Da lunedì prossimo, 24 novembre, il nuovo ufficio di Spezia Risorse, inaugurato stamani nei locali di proprietà del Comune di Sarzana- all’incrocio fra Via Bertoloni e Via Marconi- sarà operativo e al servizio dei cittadini.

L’ufficio, interamente dedicato ai tributi, sarà aperto ai cittadini tutti i giorni, dal lunedì al venerdì con orario dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.
Dunque, come anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Cristina Ponzanelli e dall’assessore al bilancio Carlo Rampi, dopo l’approvazione del Consiglio comunale che ha dato il via libera alla revisione del modello organizzativo della gestione dei tributi comunali, il nuovo servizio sarà pienamente operativo dalla prossima settimana.
Come noto il Comune ha dato il via libera all’affidamento in concessione in house a Spezia Risorse dell’attività di gestione ordinaria, accertamento e riscossione di IMU e TARI, oltre alla conferma della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, ad esclusione del canone unico patrimoniale e dell’imposta di soggiorno.
Ben diciassette saranno le persone che lavoreranno per garantire la massima disponibilità e assistenza all’utenza.
All’inaugurazione di stamani era presente oltre al sindaco Cristina Ponzanelli, lo stesso assessore al bilancio Carlo Rampi, il Presidente del Consiglio comunale Raffaella Plicanti, il Presidente di Spezia Risorse Sonia Mochi, l’Amministratore delegato Davide Piccioli, il Direttore operativo Massimo De Rose, il personale del nuovo ufficio che lavorerà alla fiscalità comunale sia in front office che back office, e il personale comunale dei servizi finanziari.

