Genova, Ex-ILVA: nel pomeriggio il Prefetto incontrerà i sindacati

“Anche oggi lo sciopero ha coinvolto centinaia di lavoratori, l’ex Ilva merita rispetto e ancora una volta Genova ha dato una risposta forte a livello nazionale. Serve immediatamente un passo indietro del Governo dopo la presentazione di un piano scellerato che non offre una prospettiva occupazionale e lascia soltanto perplessità, preoccupazioni e assoluta mancanza di chiarezza: si è generato unicamente caos dopo mesi in cui c’erano state presentate situazioni diverse, che riguardavano il rilancio del gruppo siderurgico più grande d’Europa, con investimenti per la decarbonizzazione e sulle linee a freddo”. afferma Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria – “Se lo stabilimento di Cornigliano dovesse fermarsi anche solo qualche mese – conclude – ci sarebbe solo una sentenza: la chiusura per sempre. Sono impianti che pagano oggi una mancanza di manutenzione che dura da anni, e adesso devono andare avanti gli investimenti”. I sindacati hanno annunciato che alle ore 17.30 saranno ricevuti in Prefettura per un incontro con Prefetto e istituzioni locali.
