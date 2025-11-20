Attualità Genova Politica

Genova, crisi Ex-Ilva. La Sindaca Salis: “Chiusura sarebbe dramma sociale inimmaginabile”

Posted on Author Redazione Comment(0)
«È molto importante che in questo momento si faccia quadrato intorno ai lavoratori dell’ex Ilva che hanno la paura legittima che lo stabilimento di Genova Cornigliano vada verso una chiusura. Sarebbe un dramma sociale per questa città, che non voglio neanche immaginare».
Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, al termine del vertice in prefettura sulla vertenza ex Ilva con la prefetta, il presidente della Regione e le rappresentanze sindacali. I lavoratori, dopo l’annuncio del ministero delle Imprese di un doppio tavolo a Roma per il prossimo 28 novembre, con una riunione dedicata al futuro degli stabilimenti del nord Italia e una estesa a tutto il gruppo, come richiesto ieri dalla sindaca Silvia Salis al ministro Adolfo Urso, hanno deciso di sospendere lo sciopero e la protesta.
«Ringrazio i lavoratori per la disponibilità e tutta la città di Genova che in questi due giorni ha subito disagi ma ha capito l’importanza della battaglia – prosegue la prima cittadina – Chiediamo al ministro Urso che, come è venuto qui a Genova a chiedere una risposta netta sulla posizione dell’Amministrazione comunale circa il futuro industriale dello stabilimento, così ora ci dica qual è il tipo di investimento che il governo ha in programma per il polo di Cornigliano».
Salis ribadisce che «ci aspettiamo delle risposte che non devono prevedere il progressivo smantellamento della produzione a Genova, perché qui si produce banda stagnata, della latta c’è bisogno: è un’eccellenza nazionale e su questo non bisogna disinvestire ma aumentare la produzione».

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità La Spezia e provincia

La Spezia, autorizzata la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento

Posted on Author Redazione

In considerazione del forte abbassamento delle temperature previsto nei prossimi giorni, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia dall’8 aprile al 15 aprile 2023 compreso, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Attualità

Politiche 2022, sconti e agevolazioni da Trenitalia per raggiungere il seggio di voto

Posted on Author Redazione

Sconti e agevolazioni per raggiungere in treno regionale e a lunga percorrenza le località di voto. In occasione delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previste per domenica 25 settembre, gli elettori potranno raggiungere il proprio collegio elettorale usufruendo di particolari riduzioni sui biglietti di viaggio di andata e ritorno. Una convenzione – […]
Economia Genova

Genova Smart Week, presentati oggi i progetti di intelligenza artificiale al servizio di cittadini e amministratori

Posted on Author Redazione

 L’intelligenza artificiale al servizio dei cittadini e delle città è stata la protagonista della seconda giornata di conferenze alla Genova Smart Week 2024, che ha visto il Comune presentare i più interessanti e innovativi progetti pensati per migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare i processi decisionali degli amministratori pubblici attraverso la tecnologia. «L’insieme dei progetti messi […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *