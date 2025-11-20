Attualità Genova

Bando “Salute e Scienze della Vita”:presentati 59 progetti per 25,2 milioni di contributi regionali

Posted on Author Redazione Comment(0)

Si è chiuso con quasi 25,2 milioni di euro di contributi richiesti il bando regionale “Salute e Scienze della Vita”. Cinquantanove le domande arrivate agli uffici di Filse, soggetto gestore della misura 1.1.1 del PR Fesr 2021-2027, con importi, a progetto, che hanno raggiunto in alcuni casi i 600 mila euro.

“È un ottimo risultato, considerando che era una misura sperimentale che ha quintuplicato la dotazione di cinque milioni di euro attribuita allo strumento – commenta il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Segno di quanto sia fertile l’ecosistema regionale in questi settori, con una filiera che mette insieme imprese, centri di ricerca e università”.

Il bando prevedeva la concessione di contributi a fondo perduto a copertura massima del 70% delle spese sostenute da imprese, in forma singola o associata in ATS, in medicina rigenerativa e personalizzata, robotica per l’assistenza, tecnologie omiche, big data sanitari e sistemi digitali sanitari.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Carcare, gli studenti del liceo in Romania

Posted on Author Redazione

Carcare. Il Liceo Calasanzio di Carcare è sempre più europeo: l’istituto, polo culturale dell’intera Val Bormida, infatti non solo organizza viaggi in Inghilterra, Irlanda e Spagna per conoscere più a fondo le culture dei paesi di cui gli studenti studiano la lingua, ma quest’anno ha fatto anche la sua prima esperienza di alternanza scuola-lavoro nel […]
Attualità Savona

Agire la Legalità tre incontri con Agire la Legalità

Posted on Author Redazione

Il percorso formativo proposto dall’Alleanza delle Cooperative Liguria ha in programma tre appuntamenti a fine novembre con l’avvocato Pierpaolo Curri per approfondire il Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Ritorna ALL, acronimo di Agire la Legalità. Nuovo obiettivo è quello di per spiegare alle imprese l’importanza di dotarsi di adeguati assetti organizzativi anche in […]
Attualità Genova

Genova, al via i lavori di riqualificazione del quartiere di Prà-Palmaro

Posted on Author Redazione

 Nell’ambito di un incontro, molto partecipato, nel Palazzo Municipale di Pra’ è stato annunciato ieri l’inizio dei lavori per la prima fase del progetto di riqualificazione urbana “Pinqua Pra’-Palmaro”. Gli interventi sono stati illustrati ieri pomeriggio dagli ingegneri del Comune e dagli assessori municipali, con la partecipazione del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi e […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *